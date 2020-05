Oslo Børs stiger i åpningen

Oslo Børs åpner opp fredag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 765,45, opp 1,17 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 584 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 3,05 prosent til 30,37 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 4,51 prosent til 25,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 31,53 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

– Investorene sliter med å estimere hvordan forbruket vil utvikle seg fra et plutselig fall i økonomisk aktivitet til en gradvis gjenåpning som vil supplere etterspørselen, sier strateg Stephen Innes i Axicorp, ifølge TDN Direkt.

Analytikere forventer ifølge nyhetsbyrået nå blant annet at etterspørselen etter drivstoff skal hente seg inn når flere land tentativt gjenåpner sine økonomier.

–For at oppgangen i oljeprisen skal holde seg trenger man mer enn at folk bare kjører rundt i nabolaget. Man trenger at industrien tenner på alle plugger og at flyene begynner å fly, sier Innes videre.

Equinor er opp 0,61 prosent til 139,40 kroner, mens Aker BP klatrer 1,56 prosent til 172,30 kroner. Sistnevnte er fra i dag av notert eks utbytte på 0,20 dollar, tilsvarende 2,03 kroner.

2 x Kongsberg

Dagens hittil største vinner er Kongsberg Automotive, som klatrer 25,39 prosent til 2,40 kroner. Aksjen er dermed opp cirka 120 prosent den siste uken, men har likevel falt drøye 60 prosent hittil i år.

Oppturen startet da selskapets ekstraordinære generalforsamling ble avlyst for en drøy uke siden. Industrikonsernet vurderte sterkt om de skulle hente rundt én milliard kroner på grunn av coronakrisen, men har den siste uken blant annet opplyst om bedring i markedet.

Kongsberg Gruppen klatrer også markant etter å ha lagt frem solide førstekvartalstall fredag morgen. Aksjen er nå opp 9,98 prosent til 145,40 kroner.

Selskapet kunne blant annet melde om en omsetningsvekst på hele 93 prosent i løpet av årets tre første måneder, blant annet som følge av oppkjøpet av Commercial Marine.

Resultatsesong

Også en flere andre selskaper har lagt frem førstekvartalstall fredag morgen.

Blant dem, Kjell Inge Røkke-dominerte Aker. Aksjen er nå opp 1,49 prosent til 287,00 kroner.

Elkem stiger 5,57 prosent til 17,07 kroner, til tross for at driftsresultatet ble halvert i første kvartal.

Scatec Solar meldte om solid resultatvekst og høyere marginer, og solaksjen klatrer 2,39 prosent til 162,70 kroner.

Fra Archer ble det meldt om et gode tall, til tross for det kraftige oljeprisfallet. Aksjen stiger 0,22 prosent til 1,82 kroner.