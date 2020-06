Oslo Børs faller kraftig

(Saken oppdateres)

Oslo Børs faller i åpningen mandag morgen.

Etter 36 minutters handel står hovedindeksen i 795,99, ned 2,97 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 3,59 prosent til 37,34 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 4,91 prosent til 34,48 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 38,78 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Økning i coronatilfeller både USA og Kina, skaper nå frykt. I Kina ble det i Beijing funnet en klynge av virussmittede, mens det i helgen ble meldt om rekordmange virusrelaterte sykehusinnleggelser i de amerikanske delstatene Texas og North Carolina.

«Innhentingen i etterspørselen etter olje er allerede ventet å være en langvarig prosess, og en ny bølge av smittetilfeller skaper bekymringer for at innhentingen kan ta enda lenger tid enn tidligere antatt», skriver ING i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Kinas raffinerier økte imidlertid gjennomstrømningen i mai med 8,2 prosent på årsbasis til omtrent 13,6 millioner fat pr. dag, melder nyhetsbyrået.

Et Opec-ledet overvåkningspanel vil ifølge tDN Direkt møtes torsdag for å diskutere pågående produksjonskutt for å vurdere hvilke land som har levert sin andel av reduksjonene, men det skal ikke bli tatt noen nye beslutninger.

Equinor svekkes 4,20 prosent til 138,00 kroner, mens Aker BP er ned 3,82 prosent til 170,10 kroner.

Rødt

Norwegian stuper mandag morgen 17,72 prosent til 2,60 kroner.

Konkurrenten SAS melder i dag at den svenske regjeringen nå rykker ut med milliardstøtte til flyselskapet. Den norske aksjen er opp 6,34 prosent til 31,48 kroner.

Også blant lakseaksjene er det rødt. Flere supermarkeder i Kina har nå fjernet laks fra butikkhyllene etter coronafunn.

Mowi er dagens foreløpig mest omsatte aksje, og faller 6,34 prosent til 175,65 kroner, Bakkafrost faller 10,67 prosent til 548,50 kroner, Grieg Seafood er ned 3,93 prosent til 96,65 kroner og Lerøy Seafood svekkes 5,67 prosent til 55,56 kroner.

Opptur

Vinnerlisten er relativt kort mandag. Øverst troner Thin Film Electronics , som stiger 46,67 prosent til 1,10 kroner. Selskapet meldte i morges at de nå har nådd en viktig milepæl.

Merkur Market-noterte Lifecare melder at deres partner Digital Diagnostics AG søker om en ytterligere godkjennelse i Tyskland for sin corona-hurtigtest. Lifecare-aksjen er opp 33,80 prosent til 5,70 kroner.