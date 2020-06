Biotek-aksje hittil dagens vinner – opp over 200 prosent siste år

Oslo Børs er fremdeles i rødt ved lunsjtider.

Hovedindeksen står i 810,21 poeng. Det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger videre mandag og Brentoljen er opp 0,6 prosent til 42,16 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,9 prosent til 39,77 dollar fatet.

Oppgangen skyldes i stor grad OPECs produksjonskutt.

Irak og Kazakhstan, som tidligere ikke har fulgt OPEC-kuttene, har i det siste lovet å bli med på produksjonskuttene, og aktive oljerigger i USA og Canada har falt til rekordlave nivåer.

Bjørnar Tonhaugen, sjef for globale oljemarkeder i Rystad Energy, mener Irak må presentere en plan for å redusere produksjonen i dag.

– Hvis OPEC+ ser at den ikke kan stole på alliansens medlemmer, er det ikke selvsagt at avtalen blir opprettholdt, sier Tonhaugen.

Skulle det skje, utelukker ikke oljeanalytikeren at markedet nok en gang vil kunne oversvømmes av olje, som igjen vil sende prisene ned.

Nå er imidlertid spørsmålet om produksjonskuttene skal utvides for tredje gang, til ut august måned. WHO har meldt om stor økning i antall smittede i Nord- og Sør-Amerika, i tillegg til Beijing og Australia.

– De potensielle økonomiske skadene som kommer med en ny runde med restriksjoner kommer til å undertrykke optimistene blant investorene, sier Michael McCarthy, sjefstrateg i CMC Markets til CNBC.

«Det virker usannsynlig at vi skal tilbake til de laveste nivåene fra coronakrisen, men samtidig virker oppsiden noe begrenset fremover», skriver Nordea i sin morgenrapport i dag.

Equinor faller 0,9 prosent til 140,45 kroner pr. aksje. Aker BP er ned 0,6 prosent til 183,65 kroner.

Vinnere

Dagens hittil desiderte vinner er PCI Biotech som ved lunsjtider er opp 15 prosent til 81,90 kroner. Det er ingen spesielle nyheter som sørger for oppgangen.

Selskapet leverte et positivt regnskap for første kvartal etter at en valutahedge på 360 millioner kroner i euro ga avkastning på 27,4 millioner kroner. Selskapet er likevel usikre på fremtiden som følge av coronakrisen.

SoftOx Solutions gjør det også godt med en oppgang på 7,4 prosent til 87,50 kroner pr. aksje. Selskapet har i vår jobbet med et hånddesinfeksjonsmiddel som fungerer mot coronaviruset, og har nytt en markant økning på børs. Siden nyttår er aksjen opp 186 prosent.

Tapere

Seadrill raser 9,3 prosent til 5,15 kroner pr. aksje og aksjen er ned 75 prosent i år.

Kongsberg Automotive-aksjen har gått markant ned den siste uken med et fall på 60 prosent. Mandag svekkes aksjen ytterligere og er ned 8,93 prosent til 0,26 kroner pr. aksje.

Norwegian og er ned 3 prosent til 2,85 kroner pr. aksje.