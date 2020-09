Bred oppgang på Wall Street – teknologigigantene til nye høyder

Innkjøpssjefsindeksen (PMI) i USA var i august på 53,1. Det er litt svakere enn ventede 53,6, ifølge TDN Direkt.

I likhet med mandag var det teknologisektoren som ble dagens dagens vinner i markedet tirsdag. Oppkjøp i store vekst- og teknologiaksjer, som har hatt en opptur siden coronaviruset befestet seg i mars, ser ut til å fortsette trenden i september, skriver Marketwatch.

– Teknologiaksjer har igjen tatt ledelsen med bredt baserte bevegelser tilbake til nye høyder, sier analytiker Mark Newton i Newton Adviser, ifølge TDN Direkt.

– Selv om vekstselskaper og selskaper med sterkt momentum er hoveddriveren når det kommer til avkastning, har sykliske aksjer og verdiaksjer begynt å ta del, sier strateg Mark Hackett i Nationwide, ifølge CNBC.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,76 prosent til 28.646,7 og er med det opp 0,4 prosent i år.

18 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Handelsgiganten Walmart toppet vinnerlisten etter en oppgang på 6,3 prosent til ny all-time high. Aksjen klatret etter at selskapet kunngjorde at alle kundene har mulighet til å registrere seg for Walmart+ 15. september.

Walmart+ er et program der kundene har mulighet til å få tilgang til en digital bestillings- og leveringstjeneste, som ofte sammenlignes med Amazon Prime.

Walgreens Boots Alliance var dagens taper etter en nedgang på 3,3 prosent.

Kjente selskaper som Boeing og Walt Disney steg henholdsvis 0,2 og 1,3 prosent.

Analytiker satte fyr på aksje

S&P 500 endte opp 0,75 prosent til 3.526,7. Det vil si at indeksen er opp 9,2 prosent hittil i år.

L Brands var dagens vinner etter at den steg 7,3 prosent.

Inne på vinnerlisten var også fastfood-kjeden Chipotle Mexican Grill som steg 4,7 prosent til 1.361,8 dollar. Det ble satt fyr på aksjen etter at analytiker Nick Setyan i Wedbush oppjusterte kursmålet til 1.600 dollar, fra tidligere 1.320.

Mylan N.V. toppet taperlisten etter et fall på 5,4 prosent.

Tesla snudde ned

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,39 prosent til 11.939,7 og ny toppnotering. Indeksen har dermed steget 33,1 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,8 prosent, mens Apple stengte opp 4,0 prosent og Amazon steg 1,4 prosent.

Netflix var opp 5,1 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 1,6 prosent og Tesla korrigerte ned 4,7 prosent til 475,1 dollar. Nedgangen i Tesla kom til tross for at analytiker Joseph Spak i RBC Capital nær doblet kursmålet.

«Vi erkjenner at vi undervurderte et kritisk verdsettelsespunkt der investorer ikke får nok av alternative og rene kjøretøy», innrømmer Spak ifølge Marketwatch.

«Når det er sagt, sliter vi med å forklare den kraftige oppgangen etter aksjesplitten som ikke endrer verdien av Tesla-aksjen, men kan bidra til å øke investorens interesse», forteller han videre.

Apple, Netflix, Alphabet (Google) og Amazon klatret alle til ny all-time high.

Dagens vinner ble Jounce Therapeutics etter en oppgang på 55,6 prosent.

Høyest på taperlisten var Atlas Financial Holdings, som stupte 65,5 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 1,3 prosent til 26,1.

Gullprisen var ned 0,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.977,1 dollar.

Nordsjøoljen var opp 0,2 prosent etter at fokuset i markedet gikk over på den avtagende bedringen i drivstoffetterspørselen.

3-måneders renten steg 1,3 basispunkter til 0,112 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,4 basispunkter til 0,117 prosent.

10-års renten falt 2,9 basispunkter til 0,677 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 5,1 basispunkter til 1,426 prosent.