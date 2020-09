Norwegian straffes på Oslo Børs

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 863,36 poeng, opp 0,2 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Olje

Et fat Nordsjøolje omsettes for 45,62 dollar, ned 0,3 prosent.

– Et større enn ventet trekk i amerikanske oljelagre, og et økende håp for en økonomisk innhenting i USA og Kina etter sunne makrotall, forårsaket kjøp i oljekontrakter, sier analysesjef Hiroyuki Kikukawa i Nissan Securities, ifølge TDN Direkt.

Sjefanalytiker Kazuhiko Saito i Fujitomi Co trekker frem at en saktere enn ventet gjenopptagelse av oljeproduksjonen i USA etter orkanen «Laura» øker bekymringene for et strammere tilbud.

Equinor stiger 0,5 prosent til 141,80 kroner mens Aker BP faller 0,5 prosent til 171,15 kroner.

Norwegian

Tirsdag ble det kjent at Nordea Markets halverte kursmålet på Norwegian-aksjen fra 1 krone til 0,5 kroner, samtidig som salgsanbefalingen ble gjentatt.

Ifølge TDN Direkt utelukker ikke Nordea at flyselskapets bunnlinje sannsynligvis vil forbli negativ i en lengre periode, og at kassen vil være tom i løpet av vinteren. Analytikerne i meglerhuset mener dermed at en rekapitalisering vil være essensielt for at selskapet i det hele tatt skal overleve.

Storbanken HSBC spår enda dystrere utsikter for Norwegian og har nedjustert kursmålet fra 1,1 kroner til 0,3 kroner.

Tirsdag falt Norwegian-aksjen 12,7 prosent og onsdag faller den ytterligere 4,3 prosent til 1,02 kroner.

Ice Group

Ice Group stiger 8,5 prosent til 17,80 kroner. DNB Markets hever kursmålet på aksjen fra 21 til 29 kroner, og slår fast at utstedelsen av et obligasjonslån på 650-1.200 millioner kroner har redusert den finansielle risikoen i selskapet.

«Selv om vi ikke utelukker en optimalisering av balansen ved tilførsel av ny egenkapital tidlig i 2021, vil selskapet på våre estimater nå være fullt finansiert», heter det i en oppdatering fra meglerhuset onsdag.

Magseis Fairfield

Magseis Fairfield har mottatt et betinget tildelingsbrev (LOA) fra et ikke-oppgitt multiklientselskap for en fire måneders OBN-undersøkelse i Mexico-golfen. Aksjen stiger 4,6 prosent til 1,40 kroner.