Børsdebutanter til himmels på Wall Street

Septembers siste handelsdag ble en positiv opplevelse for investorer, og alle de toneangivende indeksene stengte i pluss.

På makrosiden viste tall fra amerikanske statistikkmyndigheter t bruttonasjonalproduktet i USA falt 31,4 prosent i andre kvartal, målt år over år. Det er revidert fra et tidligere rapportert fall i BNP på 31,7 prosent. Ifølge Marketwatch var det ikke ventet noen endringer.

Samtidig har det blitt kjent at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 749.000 i september. Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning i sysselsettingen på 648.000 personer.

Til tross for oppgangen onsdag, ble september en svar måned for indeksene, som alle endte i rødt.

Ingen avtale om krisepakke

Indeksene steg markant i åpningstimene, men korrigerte noe etter at Nancy Pelosi og finansminister Steven Mnuchin ikke klarte å inngå en avtale om en ny krisepakke. Mnuchin uttalte tidligere idag at de er optimistiske rundt den andre krisepakken som skal gi støtte til blant annet amerikansk industri.

– Jeg sier at vi kommer til å prøve seriøst en gang til for å få få dette gjort, og jeg tror vi er håpefulle for å kunne få det til, sa Mnuchin i en pressekonferanse onsdag.

Rett opp på første handelsdag

September har vært en travel måned på Wall Street, og en av månedene med flest børsnoteringer i historien.

Onsdag var to nye teknologiselskaper ute i ilden for første handelsdag. Debutantene Palantir Technoligies og Asana klatret henholdsvis 31,03 og 37,14 prosent, og ble dagens soleklare vinnere.

Selskapene benyttet seg av en såkalt direkte notering, en prosess som har dukket opp som et alternativ til den tradisjonelle børsnoteringen, skriver Financial Times. Begges selskapene brukte Morgan Stanley og Citadel Securities som tilretteleggere.

Noteringskursene var 7,25 dollar for Palantir, noe som antyder at selskapet ville ha en markedsverdi på omtrent 11,7 milliarder dollar, og 21 dollar for Asana.

BØRDEBUTANT: Palantir Technologies. Foto: Michael Nagle

Opp, opp og opp

Den brede S&P-500 steg 0,82 prosent til 3.362,84.

Det ble en god handelsdag for bankaksjene. Storbanken Bank of America klatret 1,35 prosent, mens Goldman Sachs steg 2,12 prosent. Morgan Stanley og Citigroup stengte opp henholdsvis 2,35 og 1,63 prosent.

Dow Jones stengte opp 1,20 prosent til 27.781,05.

Teknologigantene Apple og konkurrenten Microsoft stengte opp henholdsvis 1,51 og 0,83 prosent.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,74 prosent til 11.167,51.

Facebook og Amazon klatret henholdsvis 0,04 og 0,12 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte opp 1,33 prosent, mens Google-eier Alphabet endte ned marginale 0,03 prosent.

Elbil-giganten Tesla la på seg 2,37 prosent.

Nel-partner Nikola opplevde markant oppgang onsdag. Selskapet, som lager elektriske lastebiler og trailere og er en av Nels største kunder, steg 14,54 prosent etter at selskapet bekreftet videre forretningsplaner og produksjonsmål.

Meldingen kommer i etterkant av at grunnlegger og tidligere toppsjef Trevor Milton gikk ut av selskapet på bakgrunn av at det ble kjent at selskapet er under etterforskning for mistenkt svindel av det amerikanske finanstilsynet, en hendelse som skapte usikkerhet for veien videre.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 2,09 prosent til 25,72 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.892,50 dollar, ned 0,56 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 3,33 prosent til 42,14 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 2,48 prosent til 40,06 dollar pr fat.

Tiåringen steg 2,96 basispunkter til 0,683 prosent.