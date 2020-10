Oljeaksjer dagens vinnere på Wall Street etter markant oljeprishopp

Torsdag ble en god handelsdag på Wall Street, og alle de toneangivende indeksene stengte i pluss.

Diskusjoner rundt en ny krisepakke fortsetter å være et viktig tema for investorer. Like før klokken 10 onsdag morgen amerikansk tid ba Trump i en Twitter-melding Kongressen om å øyeblikkelig å vedta 25 milliarder dollar i krisehjelp for luftfartsindustrien. Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, uttalte imidlertid torsdag at hun ikke vil gå med på Trumps forslag om en egen redningspakke til flyselskapene.

Jobbtall

På makrosiden søkte 840.000 amerikanere om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 3. oktober.

MarketWatch og TDN Direkt viser begge til en forhåndsforventning på 820.000 såkalte jobless claims.

Forrige ukes jobless claims-rapport viste 837.000 førstegangssøkende til ledighetstrygd i uken som ble avrundet med 26. september. Det var litt færre enn ventet på forhånd.

Continuing claims – antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – var pr. 26. september 10,98 millioner.

Dette var cirka en million færre enn foregående ukes nivå. Det var også under forventningen på 11,5 millioner, ifølge MarketWatch.

Aksje rett opp etter oppkjøpsnyheter

Morgan Stanley kunngjorde torsdag at storbanken kjøper investeringsselskapet Eaton Vance for 7 milliarder dollar.

Kjøpet vil nesten doble Morgan Stanley Investment Management sine eiendeler til 1,2 billioner dollar, skriver Financial Times. Kjøpet vil gjøre fondet bedre posisjonert for å konkurrere mot gigantene BlackRock og Vanguard, samt mot kapitalforvaltningsdelen til de konkurrerende banker JP Morgan og Goldman Sachs, heter det.

– Eaton Vance passer perfekt for Morgan Stanley. Det gir kvalitet, skalering og det forbedrer vår kunderekkevidde, sa James Gorman, styreleder og adm. direktør i den amerikanske storbanken.

Eaton Vance ble dagens soleklare vinner, og steg hele 48,14 prosent etter nyheten. Morgan Stanley endte på sin side opp 0,57 prosent

OPPKJØP: Morgan Stanley kjøper Eaton Vance. Her James Gorman, adm. direktør i Morgan Stanley. Foto: Al Drago

Opp, opp og opp

Den brede S&P-500 steg 0,80 prosent til 3.446,86.

Det ble en god handelsdag for bankaksjene. Storbanken Bank of America klatret 1,45 prosent, mens Goldman Sachs steg 2,15 prosent. Citigroup stengte på sin siden ned 0,27 prosent.

Oljeprisen steg markant torsdag, noe som var positivt for oljegigantene. Chevron og Occidental Petroleum klatret henholdsvis 5,25 og 8,75 prosent, mens Halliburton steg 7,38 prosent.

Onsdag sendte Trumps Twitter-meldinger om krisehjelp til flyindustrien sendte flyaksjene kraftig opp. Torsdag fortsatte oppgangen. American Airlines steg 0,65 prosent, mens Delta Airlines klatret 1,65 prosent. United Airlines stengte på sin side opp 1,70 prosent.

Domino's Pizza la frem tredjekvartalstall torsdag, og ble en av dagens store tapere. Aksjen stupte 6,97 prosent.

Dow Jones stengte opp 0,43 prosent til 28.425,77.

Teknologiganten Apple stengte ned 0,1 prosent, mens konkurrenten Microsoft stengte opp 0,36 prosent.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,50 prosent til 11.420,98.

Facebook steg 2,19 prosent, mens Amazon falt 0,16 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte ned 0,54 prosent, mens Google-eier Alphabet endte opp 1,66 prosent.

Elbil-giganten Tesla la på seg 0,15 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 5,92 prosent til 26,40 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.897,70 dollar, opp 0,36 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 2,92 prosent til 43,38 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 2,96 prosent til 41,20 dollar pr fat.

Tiåringen falt 2,9 basispunkter til 0,766 prosent.