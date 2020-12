All-time high for tre aksjer etter saftig oppgang

Hovedindeksen stengte fredag opp 1,12 prosent til 946,30 poeng. Oslo Børs har lagt på seg 4,80 prosent denne uken.

Det er nå kort vei opp til bestenoteringen fra i vinter, før coronakrisen, på 949,01 poeng intradag. 17. januar stengte Oslo Børs i 946,43 poeng. På det laveste i våres var Oslo Børs helt nede i 605,28 poeng.

Det ble fredag omsatt aksjer for 4,2 milliarder kroner.

Også ute på Europa-børsene var det stort sett oppgang fredag. De ledende indeksene på Wall Street åpnet også i grønt med Nasdaq, som er oppe på nye topper, i spissen.

Olje

Ved børsens stengetid fredag, kostet et fat brentolje 47,84 dollar, opp 0,29 prosent for dagen. WTI-oljen la på seg 0,27 prosent til 45,10 dollar fatet.

«Det ser ut som at noe gevinstsikring endelig slår inn mot slutten av uken. Men når WTI-oljen holder seg over 45 dollar og Brent-oljen har vært oppe på 49-tallet, virker oljeprisene å være gjennom det verste etter en tung høst», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering.

Equinor gikk opp 2,16 prosent til 146,85 kroner, mens Aker BP la på seg 0,54 prosent til 204,90 kroner.

Vinnere

Hydrogen var i vinden fredag. Everfuel steg 29,31 prosent til 54,57 kroner, HydrogenPro ble løftet med 10,14 prosent til 38 kroner, mens Nel hoppet 3,33 prosent til 24,18 kroner. Det er all time-high for alle disse tre aksjene.

Saga Pure, som er storaksjonær i Everfuel, endte 9,33 prosent opp til 1,64 kroner.

Danske Bank Markets tok opp dekning på Medistim med et kursmål over de neste tolv månedene på 270 kroner. Meglerhuset har også kjøpsanbefaling på aksjen, melder TDN Direkt. Medistim steg fredag 6,70 prosent til 223 kroner.

Tapere

Havila Shipping tok avskrivninger på 87 millioner kroner i tredje kvartal, men gikk 17 millioner i pluss. Aksjen raste 6,67 prosent til 2,80 kroner.

Nortel gikk nylig på børs. Aksjen stengte fredag ned 5,78 prosent til 21,20 kroner. Telekomselskapet har en ambisjon om at de skal ha 142.000 brukere innen 2025, og omsetningen skal øke fra om lag 40 millioner kroner i 2020 til 140 millioner kroner i 2021.

SATS har måtte stenge sine treningssentre i flere byer som følge av strenge smittevernstiltak. SATS falt fredag 3,81 prosent til 20,20 kroner.

27.11.2020 I dagens sending diskuterer Trygve Hegnar og Eline Hvamstad utviklingen på Oslo Børs, der hovedindeksen nærmer seg all-time-high. Brent-oljen omsettes for over 48 dollar fatet, og vi ser at det trekker Equinor og Aker BP solid opp. Videre er det stor medvind for hydrogen. Everfuel er opp over 40 prosent, Hydrogen Pro stiger 10 prosent og NEL er opp over 2,5 prosent.