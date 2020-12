Investorene er uenige om den videre retningen

Børsene i Asia- og Stillehavsregionen er ikke helt enige om retningen fredag, slik Wall Street utviklet seg blandet i går.

I Tokyo faller eksempelvis Nikkei 0,3 prosent til 26.668,22, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,3 prosent til 1.781,95.

Eksportbyks

I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 1,5 prosent og Shanghai Composite-indeksen litt over én prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,4 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea spretter opp 0,9 prosent etter tall fra statistikkmyndighetene ifølge Reuters viste at eksporten steg 26,9 prosent i de første ti dagene av desember, sammenlignet med samme periode i fjor. Landets store halvlederindustri er en viktig bidragsyter til oppturen.

«Down under» faller Sydney-børsen 0,6 prosent, tynget av finansaksjer.

Balansekunst

At Pfizer/BioNTech-vaksine er ett skritt nærmere godkjennelse i USA er en oppmuntring, men samtidig bekymrer investorene seg over at forhandlingene i Kongressen om en ny krisepakke drar ut i tid og sender millioner av amerikanere nærmer stupet når gjeldende støtteordninger går ut.

«Markedene må balansere et svakt, kortsiktig bilde mot mye mer rosenrøde utsikter på mellomlang sikt når vaksiner begynner å rulles ut. I dette klimaet har aksjer stort sett holdt seg oppe etter den seneste oppgangen», skriver direktør Tapas Strickland i National Australia Bank ifølge CNBC i et kundenotat.

