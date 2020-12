ESG-aksje fyker opp på børs – Norwegian faller tungt

Oslo Børs stiger i åpningen onsdag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 942,19, opp 0,59 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 609 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,24 prosent til 50,56 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,27 prosent til 47,45 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 50,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Oljeprisene er i en «vent og se»-modus ettersom coronarelaterte restriksjoner øker samtidig som vaksinasjonsprogrammene begynner. Wall Street har priset inn en suksessfull lansering av både Pfizer og Moderna sine vaksiner, slikt at hvis det oppstår problemer med utføring av vaksinasjoner kan det veie tungt på kortsiktig sentiment, sier senioranalytiker Ed Moya i Oanda, ifølge TDN Direkt.

IEA nedjusterte tirsdag sine etterspørselsestimater for 2020 med 50.000 fat pr. dag, og 170.000 fat pr. dag for 2021.

– På etterspørselssiden er den største kortsiktige risikoen USA, hovedsakelig på grunn av vedvarende svakheter i amerikansk bensinetterspørsel gitt den nåværende smittekurven i landet, skriver analytikere i FGE, ifølge TDN Direkt.

Rett opp

Agilyx stiger 7,89 prosent til 41,00 kroner. ESG-selskapet meldte i morges at de sammen med Braskem, en av verdens ledende produsenter av biopolymerer, nå skal utforske utvikling og bygging av et prosjekt for avansert resirkulering i Nord-Amerika.

Også Magseis klatrer, og er nå opp 10,08 prosent til 2,84 kroner, etter å ha blitt tildelt en OBN-undersøkelse i Mexicogulfen.

Droneselskapet Nordic Umanned NUMND ble børsnotert tirsdag og endte som gårsdagens vinner. Onsdag morgen forsetter oppturen, og aksjen stiger ytterligere 6,22 prosent til 19,65 kroner.

ElektroimportørenELIMP har første handelsdag på Euronext Growth onsdag. Aksjen stiger nå 7,56 prosent til 51,90 kroner i debuten.

I rødt

Kriserammede Norwegian tynges, og er i øyeblikket ned 10,58 prosent til 0,47 kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjene faller DNB 0,28 prosent til 161,35 kroner, SalMar svekkes 0,30 prosent til 460,10 kroner, mens REC er ned 0,97 prosent til 13,32 kroner.