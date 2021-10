Begge disse driverne er til stede i dag, men det er usikkert om det er en midlertidig reaksjon etter pandemien, eller om det er starten på et langvarig skifte. Litt inflasjon er normalt og henger sammen med positiv vekst i økonomien. Høy inflasjon kan være negativt fordi det svekker kjøpekraften samtidig som det kan tvinge sentralbankene til å heve styringsrentene, som igjen kan være negativt for økonomien og finansmarkedene. For lav inflasjon, eller deflasjon, er uheldig fordi det gjerne sammenfaller med økonomisk svekkelse, utsettelse av forbruk i påvente av enda lavere priser og/eller stigende realverdi av gjeld.

Syv grunner til at inflasjonen har vært fallende

Inflasjonen i utviklede økonomier var i gjennomsnitt 15 prosent i 1981, mens den mot slutten av tiåret falt ned mot 6-7 prosent. Gjennom 90-tallet falt prisveksten til 5 prosent, før den avtok ytterligere til rundt 3 prosent gjennom 2000-tallet og til 2 prosent siste ti år. Her er syv grunner til at inflasjonen har vært fallende:

Sentralbankene endret sine mandater i retning av et inflasjonsmål, noe som førte til renteøkninger når inflasjonen oversteg målet og rentekutt ved for lav inflasjon. Økt privatisering, mindre statlig kontroll og fall i fagforeningenes innflytelse på lønnsutviklingen. I tillegg strammet mange land inn finanspolitikken etter finanskrisen, med negative økonomiske effekter. Økt verdenshandel som følge av etablering av EU, fjerning av Berlin-muren, NAFTA-avtalen og kinesisk deltagelse i Verdens Handelsorganisasjon bidro til økt tilgang på arbeidskraft, økt produksjonskapasitet og prisfall på vare- og tjenestehandel. Teknologisk innovasjon har gitt prisfall på mange varer og tjenester. «Baby-boomers»-generasjonen, økt kvinneandel i arbeidslivet, immigrasjon og høyere pensjonsalder i mange land har ført til vekst i arbeidsstyrken og avtagende lønnspress. Etter finanskrisen kom strengere regulering av finanssektoren, bankene ble mer forsiktige med å låne ut penger, og etterspørselen etter kreditt var begrenset. Selv om pengemengdeveksten periodevis var høy som følge av sentralbankenes pengetrykking, steg ikke inflasjonen fordi den økonomiske situasjonen var usikker og investeringslysten i næringslivet var lav. Sentralbankenes pengetrykking har sørget for billig finansiering for næringslivet. Dette har bidratt til at mange selskaper som ellers ville gått konkurs har overlevd. Konkurransen i mange sektorer har blitt dermed opprettholdt, noe som har dempet prisutviklingen. I OECD-området antas det at 10-15 prosent av næringslivet består av slike «zombie-selskaper».

Inflasjon et følsomt tema også for finansmarkedene

Sentralbankenes pengetrykking og det fallende rentenivået har ført til høy inflasjon i prisene på verdipapirer. Ikke bare på aksjer, der fallende diskonteringsrenter ga en forsterkende effekt på kursutviklingen til teknologi- og vekstselskaper, men også på obligasjoner som generelt stiger i verdi når rentene faller.

Det har sjelden vært så stor uenighet blant akademikere, analytikere og investorer om inflasjonsutsiktene som i dag. At vi ser langt høyere prisvekst enn på mange år forsterker usikkerheten. I finansmarkedene er man bekymret for at sentralbankene vil reagere for sent og la inflasjonen komme ut av kontroll slik at de må stramme inn mye hardere frem i tid. Mens noen peker på at driverne som senket inflasjonen vil vedvare, peker andre på forhold som kan gi høyere fremtidig prisvekst enn vi har vært vant til.

Syv drivere for økt inflasjon

Flaskehalsene vi ser i øyeblikket bidrar til at den samlede etterspørselen overstiger tilbudet, noe som gir store ringvirkninger til globale verdikjeder. Ett problem ett sted blir raskt til mange problemer mange steder, og det kan ta lang tid å løse opp i. Stigende priser på varer og tjenester, kombinert med mangel på arbeidskraft i næringslivet, fører til forventninger om høyere lønnsvekst. I USA er gjennomsnittlig vekst i lønn per time nå 4,6 prosent, men ettersom konsumprisene har steget 5,4 prosent i samme periode, er reallønnsveksten fortsatt negativ. Lønnsvekst er den viktigste drivkraften for at inflasjon virkelig kan få fotfeste, og sentralbankene følger derfor dette med argusøyne. Sentralbanker vil heller ha litt høyere enn lavere inflasjon enn før pandemien. I USA har sentralbanken sagt at de vil akseptere at prisveksten overstiger 2 prosent over en periode, noe som taler for at de kan la renten være lav selv om inflasjonen stiger. Lærdommen etter pandemien har samtidig vært at sentralbanker og politikere kan samarbeide om stimulanser, og det er tendenser blant politikerne til å akseptere større budsjettunderskudd og mer ekspansiv finanspolitikk enn før. Den politiske retningen i USA, EU og Kina går samtidig i retning av utjevning av økonomiske ulikheter, nasjonalisering fremfor globalisering og økt offentlig innblanding i økonomisk aktivitet – eksempelvis knyttet til bekjempelse av klimaendringer. Dette er alle faktorer som kan gi høyere inflasjon. Pandemien har forsterket reverseringen av globaliseringen. Mange virksomheter og politikere ønsker å flytte produksjon og verdikjeder nærmere hjemlandet. En spørreundersøkelse viser at 80 prosent av globale bransjer har opplevd forsinkelser, mangel på innsatsfaktorer og/eller høyere priser under pandemien, og tre av fire har planer om å flytte produksjon nærmere hjemlandet. Demografiske trender går i retning av lavere vekst i arbeidsstyrken relativt til andelen av befolkningen som blir over 65 år. Dette kan bety økende mangel på arbeidskraft, press på lønningene og en mulig forskyvning i maktbalansen fra arbeidsgiver til arbeidstager. Offentlige gjeldsbyrder har vokst voldsomt under pandemien, og gir myndighetene insentiver til å tillate høyere inflasjon for å redusere realverdien av gjelden. Samtidig er pengemengdeveksten høyere enn normalt blant annet i USA, noe som kan bidra til inflasjon dersom den økonomiske aktiviteten, investeringsviljen og kredittetterspørselen øker. Viljen blant investorer og banker til å finansiere utvinning av olje og kull har falt de siste årene. Konsekvensen er at vi i perioder med god økonomisk vekst vil oppleve at tilgangen til fornybare energikilder ikke vil være tilstrekkelig til å dekke det globale energibehovet. Lave lagernivåer, mangelfull produksjonskapasitet innen fossile energikilder og utslippsrestriksjoner kan føre til høye energi- og råvarepriser som forlenger inflasjonsimpulsen.

Hva betyr dette for deg?

Inflasjon er som vi ser et stort og komplisert tema. Det er høyst usikkert om inflasjon blir et problem eller ikke for finansmarkedene, og den beste strategien er nok derfor å investere i en bred portefølje der byggeklossene vil reagere ulikt på om vi får høy eller lav inflasjon, med tilhørende konsekvenser for renteutviklingen.

Det tydelige signalet fra finansmarkedene enn så lenge er at lavrenteregimet vil fortsette i mange år fremover.