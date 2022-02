Klar for ny opptur?

Ferske regnskap fortsatte å rulle inn mandag, og Otis Worldwide var blant dem som la frem tall for fjerde kvartal. Heisprodusentens inntjening på 72 cent pr. aksje var 4 cent bedre enn konsensusestimatet, mens inntektene var som ventet. Ledelsen advarte at omsetningsveksten trolig ville avta i 2022 og spår en årlig bunnlinje på 3,20-3,30 dollar pr. aksje. På forhånd hadde analytikerne regnet med et nivå rundt 3,29 dollar, men Otis-aksjen var ved firetiden likevel opp med mer enn 1 prosent.

Beyond Meat, som lager kjøttlignende veganprodukter, fikk et kursløft på 10 prosent. Det hjalp at Barclays oppgraderte aksjen fra «undervekt» til «overvekt». Kursmålet ble samtidig hevet fra 70 til 80 dollar. Dagens nivå er 62 dollar, etter et fall på 65 prosent på et år.

En annen bank, Citigroup, mener det er på tide å satse på Netflix. Det ble vist til gode vekstutsikter og muligheter for økt lønnsomhet. Etter mandagens kursløft på 8 prosent utgjør det seneste årets nedtur 23 prosent.

På makrofronten ble det kjent at eurosonens økonomiske aktivitet i fjerde kvartal økte med 4,6 prosent fra samme periode året før. Utviklingen var som ventet og hadde følgelig lite å si for børsutviklingen.

For øvrig viser statistikk fra Oslo Børs at ikke alle de internasjonale aksjefondene gjorde det dårlig i januar. Tvert imot. Nordea Latin Amerika var opp med 10 prosent, og Handelsbanken Brasilien økte investorenes kapital med mer enn 8 prosent. DNB India leverte en avkastning på nesten 2 prosent, mens tallet for Handelsbanken Kina var 1 prosent.

Mye lenger ned på avkastningslisten finner vi Odin Sverige og Handelsbanken Amerika, der henholdsvis 20 og 12 prosent av kapitalen forduftet. Mer generelt slet fond med eksponering mot SMB-aksjer, fornybar energi og teknologi.