Våpenprodusenter i skuddet

Dette er gode tider for det USAs tidligere presidentkandidat Ron Paul kaller «the military/industrial complex». Russlands invasjon av Ukraina har skapt frykt i andre land, som spekulerer at de kan være nestemann i Putins sikte. I tillegg ønsker store EU-nasjoner å bli mer uavhengige av USA, som tilsynelatende krever lydighet i bytte mot «beskyttelse». Et resultat så vi tirsdag, da EU fortalte at unionen skal ta opp enorme lån for blant annet å finansiere et felles forsvars- og energifond.

Som vanlig tjener våpenprodusentene rått på krig og frykt. Northrop Grumman, som blant annet har utviklet langdistanse-bombeflyet B-21 Raider, har fått et kursløft på 24 prosent siden nyttår. Massachusetts-baserte Raytheon, som produserte de skrekkelige klasebombene som ble brukt i Irak, har gitt en avkastning på 13 prosent og for General Dynamics er tallet 19 prosent. Sistnevnte bygger blant annet stridsvogner, ubåter og krigsskip. I vår del av verden er britiske Bae Systems og franske Thales opp med henholdsvis 34 og 55 prosent.

Samtidig som myndighetene fokuserer stadig mer på våpen for å knuse eksterne fiender, har frykten for andre mennesker i samme land tilsynelatende avtatt. For eksempel har Smith & Weston's aksjekurs stupt 60 prosent etter å ha nådd en topp i juli i fjor. Håndvåpenprodusenten la forrige fredag frem skuffende tall for fjorårets siste tre måneder. Blant annet sank omsetningen med 31 prosent fra samme periode året før.

Det er videre klart at folk for tiden er langt mer redde for virkningene av Ukraina-konflikten og en mulig tredje verdenskrig enn de er for å smittes av coronaviruset. Dette har bidratt til at vaksineprodusentene har gjort det elendig på børsen. Moderna, BioNTech og Novax' aksjonærer har tapt utrolige tre firedeler av sin kapital fra toppnoteringene i august 2021, mens nedturen for Pfizer og AstraZeneca utgjør henholdsvis 23 og 10 prosent.