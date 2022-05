Stagflasjon skremmer investorene

Eurosonens årlige konsumprisvekst har nå satt nye rekorder i seks måneder på rad. I april utgjorde den 7,5 prosent, mot 7,4 og 1,6 prosent for henholdsvis en måned og et år siden. Fredag ble det også kjent at et mål for prisene USAs forbrukere faktisk betaler («PCE deflator») økte med 6,6 prosent på et år, mer enn noen gang siden januar 1982.

Samtidig stuper BNP-veksten. Foreløpige tall viser at USAs økonomi krympet med 1,4 prosent i første kvartal, mens eurosonens verdiskapning steg med fattigslige 0,2 prosent. Økonomene kaller kombinasjonen av høy inflasjon og elendig BNP-vekst «stagflasjon», og slike forhold er sjelden ideelle for børsinvestorer. S&P 500-indeksen er allerede ned med 10 prosent hittil i år, mens Euro Stoxx 600 har tapt 7 prosent.

At analytikerne for lengst har nedjustert sine inntjeningsestimater innebærer imidlertid at mange selskaper fortsetter å legge frem overraskende gode tall for første kvartal. Den tyske kjemikaliegiganten Basf meldte fredag at både topp- og bunnlinjen slo forventningene, og det samme gjorde legemiddelprodusenten AstraZeneca. Ved firetiden var førstnevntes aksjekurs tilnærmet uendret, mens AstraZeneca-aksjen ble 1 prosent mer verdt.

Også for det italienske energikonsernet Eni utgjorde kursoppgangen rundt 1 prosent. Inntjeningen ble noe verre enn ventet, men skyhøye olje- og gasspriser bidro til at inntektene oversteg konsensusestimatet med mer enn 20 prosent.

I USA la den teknologitunge Nasdaq-indeksen bak seg sin verste måned siden mars 2020, med et fall på 10 prosent. Nettmegleren Robinhood, som er kjent for sine unge og risikovillige kunder, er blitt særlig hardt rammet av utviklingen. Selskapet meldte torsdag kveld om skuffende inntekter, færre brukere og et sjokkerende stort underskudd i første kvartal.

Paradoksalt har 80 prosent av S&P 500-selskapene som hittil har lagt frem ferske regnskap for tjent mer enn ventet i perioden. IT-giganter som Amazon og Intel har imidlertid skremt investorene med uventet negative prognoser for resten av året. Fredag ettermiddag var førstnevnte ned med nesten 13 prosent, mens brikkeprodusenten fikk et kursfall på 6 prosent.