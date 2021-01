Sliter med å finne grønne aksjer «som krysser av alle boksene»

Den grønne bølgen fortsetter å skylle over finansmarkedene, og sendte hovedindeksen på Oslo Børs til nye høyder torsdag.

Dagens oppsving henger nok sammen med at Joe Biden nå ventes å få lettere gjennomslag for sin politikk etter at Demokratene får flertall også i Senatet etter Georgia-seieren.

Biden har blant annet varslet store miljøinvesteringer og at USA skal inn igjen i Paris-avtalen.

Ifølge et intervju med TDN Direkt mener Fondsfinans Norge-forvalter Tor Thorsen det blir feil å sammenligne den grønne bølgen med IT-boblen tidlig på 2000-tallet, men påpeker likevel at fornybarmarkedet er modent for en korreksjon.

– For små og illikvide

– Selskaper med få ansatte som gått på børsen med en god idé, fått penger kastet etter seg fordi idéen er i vinden om dagen uten å ha bevist noe som helst eller levert et eneste produkt, er nok de selskapene man skal være forsiktige med, og som også sannsynligvis vil falle mest om en korreksjon skulle komme, sier han.

Ett problem Thorsen ser på Oslo Børs, og spesielt Euronext Growth, er ifølge nyhetsbyrået at mange fornybar-selskaper er relativt små.

– Det er ikke alle aksjene som er likvide nok til at vi er komfortable med å ta en posisjon. Jeg skulle gjerne hatt en større eksponering mot fornybarsektoren, men synes det er vanskelig å finne selskaper som krysser av alle boksene, sier Thorsen.