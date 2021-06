Børsrakett utvider til Kina

Bergen Carbon Solutions (BCS) har inngått en intensjonsavtale (LOI) med et kinesisk selskap for samarbeid med leverandører og forretningsutvikling for grønne karbon-nanofibre (CNF) applikasjoner i Asia, ifølge en melding fra selskapet.

– Vi er glade for å kunngjøre vårt første initiativ i Kina og mulighetene for å utvide virksomheten i Asia. Gjennom intensjonsavtalen tar vi sikte på å sende en CNF-modul til deres anlegg parallelt med å utvikle våre felles muligheter, sier Jan B. Sagmo, adm. direktør i Bergen Carbon Solutions, i meldingen.

Det kinesiske selskapet produserer kjemisk gjødsel, kalsiumklorid, kaliumsulfat og andre relaterte fine kjemiske produkter, basert på utvikling av høy kvalitet, teknologisk innovasjon, produktkvalitet og en sirkulær økonomi.

Kina-avtalen er den andre på kort tid. Fredag signerte selskapet en intensjonsavtale med Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON). Fra før har BCS en intensjonsavtale med aluminiumsverket til Alcoa i Mosjøen vedrørende utnyttelse av karbon.

BCS ble notert på Euronext Growth 19. april og har steget 55,05 prosent den siste måneden.