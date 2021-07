Spetalen-satsing tildelt millioner til nytt prosjekt

CNF Arena, et prosjekt der Bergen Carbon Solutions (BCS) og Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON) vil etablere et ledende fagmiljø for videreforedling av karbonnanofiber (CNF), er bevilget 1,5 millioner kroner i støtte fra Nordland fylkeskommune.

Millionbevilgningen markerer starten på forprosjektet til CNF Arena. BCS, med Øystein Stray Spetalens Saga Pure som største eier, og MON går også inn med egne midler i forprosjektet.

Med videreforedlingen av CNF ser partene for seg vesentlige bidrag til det grønne skiftet. Alternative løsninger for kritiske metaller er blant potensielle bruksområder for CNF.

– Nytt norsk industrieventyr

BCS-sjef Jan B. Sagmo mener prosjektet kommer til å bli viktig for både Mosjøen og hele landet.

– CNF Arena vil være en brobygger mellom teknologi, materialer og ikke minst miljø, sier Sagmo i en melding.

– Med dagens bevilgning viser fylkeskommunen at også de er med på satsingen og tar del i det som vil bli et nytt norsk industrieventyr, sier Ida Larsen, leder for CNF Arena-prosjektet hos MON.

I begynnelsen av juni meldte Bergen Carbon Solutions om en intensjonsavtale med Mosjøen og Omegn Næringsselskap for CNF Arena. Fra før har BCS en intensjonsavtale med aluminiumsverket til Alcoa i Mosjøen vedrørende utnyttelse av karbon. Senere har selskapet inngått en lignende intensjonsavtale med Yara.

Tross storsalget i midten av juni er Øystein Stray Spetalens Saga Pure fortsatt største eier i BCS, nå med 16,9 prosent av aksjene.