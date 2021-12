Anbefaler fem fornybaraksjer – ser 125 prosent oppside i hydrogenrakett

Morgan Stanley mener investeringscaset for dekarbonisering fremdeles vil være en nøkkel i 2022 og anbefaler sine favoritter i sektoren – inkludert tre aksjer med oppside på mer enn 50 prosent.

– I det store bildet forventer vi ikke at én dominerende katalysator vil oppstå neste år; spesielt ikke etter 2021 som var ett toppår for klimapolitikken. Utnyttelse av vekstmuligheter kan imidlertid kjøre enkelte aksjer, sier Jessica Alsford, sjefanalytiker i Morgan Stanley i et notat.



Hun anbefaler å fokusere på individuelle aksjer og nevner dekarbonisering som en «strukturell global trend».

Norske muligheter

Her i Norge har vi Bergen Carbon Solutions som peker seg ut som den heteste aksjen i dekarboniseringsuniverset. Selskapet meldte mandag om et «stort teknologisk gjennombrudd » som sendte aksjen opp 9,1 prosent. Tirsdag skjøt aksjen videre opp 17,8 prosent etter Øystein Vaagen i Fearnley Securities var ute med en euforisk analyse.

– Det er ganske ekstremt, sier Vaagen til Finansavisen om fremskrittene.



Aker Carbon Capture er også en rakett i så henseende – opp 42 prosent i 2021.

Analytiker Thomas Dowling Næss i Sparebank 1 Markets tror imidlertid Røkke-selskapet vil kollapse.

– Det virker som om markedet priser inn de mest optimistiske scenarioene, sier Dowling Næss til Finansavisen.



Morgan Stanley trekker imidlertid også frem Norsk Hydro og anbefaler kjøp av industrigiganten. Aksjen har steget hele 70 prosent i 2021.

Utenlandske muligheter

Meglerhuset liker hydrogenbrenselcelleprodusent Plug Power som de beskriver som en clean tech-innovatør med sterk posisjonering i markedet.

– Selskapet er ventet å ha rask inntektsvekst og har en sterk nok balanse til å finansiere global ekspansjon, ifølge Morgan Stanley.

Plug Power vil også nyte godt av foreslåtte støtteprogram for grønt hydrogen. Morgan Stanley har et kursmål på 65 dollar på aksjen – hele 125 prosent over gårsdagens sluttkurs.

Fra november til februar i fjor femdoblet aksjen seg på bare tre måneder. Siden den gang har den halvert seg.

Den sveitsiske sementprodusenten Holcim utnytter dekarbonisering ved å produsere det de omtaler som grønn sement og betong, kalt ECOPact.

– Selskapets lavkarbonsement vil gi Holcim muligheten til å ta markedsandeler og ha prisingsmakt, sier analytikerne.

Morgan Stanley har kursmål på 74 svetsiske franc og aksjen står nå i 44,79 franc, hvilket gir en oppside på 65 prosent.

Nasdaq-noterte ReNew Energy er Indias nest største fornybarselskap og Morgan Stanley tror selskapet vil nyte godt av fornybarutviklingen i eget hjemland.

– Selskapet har sterk balanse, bredt tilbud og har konkurransedyktige fordeler, ifølge meglerhuset.

Morgan Stanley har kursmål på 11,96 dollar pr. aksje, hvilket impliserer en oppside på 53 prosent fra gårsdagens sluttkurs.

Det skotske energiselskapet SSE er også på listen over aksjer Morgan Stanley anbefaler kjøpt.