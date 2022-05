California etterforsker oljeselskaper for plastforurensning

– Nok er nok. I over et halvt århundre har plastindustrien drevet en aggressiv kampanje for å føre publikum bak lyset. De har holdt liv i en myte om at plastkrisen kan løses med resirkulering, sier riksadvokat Rob Bonta i California. Han kunngjorde granskingen denne uken.

– Sannheten er at det aller meste av plasten kan ikke resirkuleres. Andelen som resirkuleres, har aldri oversteget 9 prosent, sier han.

Resten av plasten er gravd ned på søppelfyllinger, brent eller har endt om med å forsøple miljøet. Deretter brytes mye av den ned til mikroplast, partikler som er for små til at vi kan se dem med det blotte øye.

– Får i oss plast hver uke

– Gjennom vannet vi drikker, maten vi spiser og luften vi puster, får vi hver uke i oss like mye plast som det er i et kredittkort. Denne granskingen er den første i sitt slag og skal se på fossilindustriens rolle i å skape og forverre denne forurensningskrisen. Den skal også se på hvilke lover som eventuelt er brutt underveis, sier Bonta.

Samtidig som han gjorde granskingen kjent, fikk ExxonMobil en stevning. Målet er å se hvilken rolle oljegiganten har hatt i den påståtte tilsløringen av forurensningsproblemet.

Selskapet sier i en uttalelse at de «fokuserer på løsninger», skriver AP.

– Grunnløse beskyldninger som dette er en distraksjon fra det viktige samarbeidet som er i gang med myndigheter over hele verden, inkludert California, sier ExxonMobil. De sier også at de er først ut med avansert resirkuleringsteknologi i kommersiell skala».

En bransjeorganisasjon for amerikanske plastprodusenter sier bransjen jobber for en mer bærekraftig fremtid. Bedriftene har «foreslått omfattende og dristige tiltak på delstatlig, nasjonalt og internasjonalt nivå», sier American Chemistry Council.

Organisasjonen sier den blant annet støtter initiativer for å kreve at all plastemballasje i USA skal inneholde minst 30 prosent resirkulert plast innen 2030. De vil også gjøre produsenten ansvarlige for emballasjen og dermed bidra til mer resirkulering. I tillegg vil bransjen ha juridisk bindende globale avtaler

– Visste på 1970-tallet

Ifølge riksadvokatens kontor har rapporter nylig vist at oljenæringen og den petrokjemiske industrien allerede på 1970-tallet visste at resirkulering ikke var en farbar vei og aldri ville lønne seg. Likevel fortsatte de å produsere plastmaterialene.