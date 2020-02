STØRSTE ENKELTHANDEL I FJOR: DNB Livsforsikring betalte nærmere 4,5 milliarder kroner for DNB-lokalene i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. Selgeren var svenske Samhällsbyggnadsbolaget, som betalte 4,3 milliarder for bygget to år tidligere. Foto: NTB Scanpix