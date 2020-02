Veidekke: - I sum et svakt resultat for 2019

- Med tanke på det resultatvarselet vi gjorde, så har vi jo i sum et svakt resultat for 2019, selv om det også inneholder flere lyspunkter. Samtidig har vi stor selvtillit for fremtiden, og det er jo det som gjør at vi fastholder de målene for 2020 som vi kommuniserte i mai 2019, sier Bengtsson til Finansavisen.

Hovedmålet er å få en resultatmargin før skatt på mellom 3,0 og 3,5 prosent for 2020. I fjor endte den på magre 2,4 prosent, og 2018 var enda svakere med 1,7 prosent.

Det store spenningsmomentet i selskapet er hva som skjer med salget av eiendomsvirksomheten.

Dette sitter på rettigheter på bygging av 18.000 boliger i sentrale deler av Norge og Sverige.

Finansavisen har tidligere skrevet at det er to budgivere på virksomheten som etter tredje kvartal ble bokført med en verdi på 8,2 milliarder kroner.

På presentasjonen tirsdag kom det frem at tomteverdien nå er skrevet opp med 1,5 milliarder kroner etter en gjennomgang. Den antatte salgsverdien på tomtene er 6,9 milliarder kroner.

Den ene budgiveren er OBOS, den andre er en gruppering frontet av tidligere Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann.

Han backes finansielt av eiendomsinvestoren Ivar Tollefsen, shippingmannen John Fredriksen og to andre investorer.

- Vi driver fremdeles med parallelle prosesser, like hardt i begge sporene. Det kan bety at Veidekke enten børsnoterer eiendomsvirksomheten eller at det blir et industrielt salg av hele eller andel av virksomheten, sier Bengtsson.