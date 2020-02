Straks byggestart for nytt Stordalen-hotell i Harstad

Harstad-selskapet Hotell Kaarbø, som eies av Kaarbø Utvikling og Klotind og som ble stiftet i 2018, skal bygge nytt hotell for Petter A. Stordalen i Harstad, opplyses det i en melding.

Hotellet utstyres med 180 rom, konferansekapasitet til 700 samt bar og restaurant. Det vil bli drevet med Nordic Choice-kjeden Qualitys konsept.

Det oppføres i det nye Kaarbøkvarteret i sentrum av Harstad, med byggestart i andre kvartal i år. Hotellet ventes å stå ferdig om snaut to år.

Ifølge Harstad Tidende vil det nye hotellet koste over 300 millioner kroner.

Det nordnorske entreprenørkonsernet Consto er tildelt hovedentreprisen for et hotell beliggende helt nede i vannkanten, like ved hurtigrutekaia, opplyses det. Hotellet er tegnet av arkitektkontoret A-lab.

Harstads høyeste

At Stordalen og Quality Hotel skal bygge nytt hotell i Harstad har vært kjent i et års tid allerede.

I mars i fjor meldte Nordic Choice om det nye hotellet, og at det med sine 40 meter vil bli Harstads høyeste bygg.

«Da vi så planene for havna i Harstad, sto det klart for oss at dette må vi være med på. Å ta noe til “nye høyder” er en klisjé, men i dette tilfellet er det faktisk sant. Vi skal inn i det som blir Harstads høyeste bygning med et flunkende nytt hotell. Plassert ikke bare i vannkanten, men i sjøen. Her blir det 40 meter høyt, med en spektakulær utsikt», het det fra Stordalen da.

Nordic Choice har fra tidligere et Clarion Collection-hotell i Harstad.

Kaarbø Utvikling eies 50/50 av Harstad Skipsindustri og Clemens Eiendom. Sistnevnte eies av Opplysningsvesenets fond, hvis formål er å komme Den norske kirke til gode.

Klotind eies av Vesterålen-reder Mikal Steffensen.