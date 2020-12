Castellum høyner budet på Entra – byr 185 kroner pr aksje.

Det svenske eiendomsselskapet Castellum høyner budet på Entra. Nå byr svenskene 185,20 kroner per aksje for norske Entra. 54,39 kroner av disse er kontantoppgjør.

Det første budet verdsatte aksjene til 171 kroner per aksje.

Hver Entra-aksjonær vil få åtte nye Castellum-aksjer for hver 13. aksje de eier i Entra, i tillegg til et kontantvederlig på 54,39 kroner per aksje i Entra.

Totalt kan like over 100 millioner nye Castellum-aksjer bli emittert og totalt 9 milliarder kroner utbetalt for overtakelsen.

Videre opplyses det at Castellum tilbyr Entra-aksjonærer en mix & match-fasilitet, hvor hver Entra-aksjonær kan velge enten:

Motta så mye kontant vederlag som mulig (i tillegg til standard kontantvederlag på 54,39 pr aksje i Entra), og dermed så få nylig utstedte Castellum-aksjer som mulig, eller Motta så mange nylig utstedte Castellum-aksjer som mulig (i tillegg til standardaksjeretten til 8 nyutstedte Castellum-aksjer for hver 13 aksjer i Entra), og dermed så lite kontantvederlag som mulig.

Videre har Castellum inngått en avtale med Blackstone i forbindelse med det reviderte budet på Entra om salg av en portefølje på 214 modne eiendeler for et nettoproveny på 18,1 milliarder svenske kroner. Prisen på porteføljen overgår den seneste verdsettelsen av eiendommene med 20 prosent og tilsvarer en exit-yield på 4,7 prosent, opplyses det.

Castellum eier allerede 15 millioner aksjer i Entra etter det kjøpte aksjer av den norske stat tidligere i høst.

Akseptperioden for budet ventes starte 8. januar 2021.