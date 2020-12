– Har grunn til å tro at andre bud kan komme

Før helgen høynet det svenske eiendomsselskapet Castellum sitt bud på Entra til 185,20 kroner pr. aksje for norske Entra , med en akseptperiode ventet å starte 8. januar 2021.

I en børsmelding mandag skriver Entra-styret at «det har grunn til å tro at andre bud kan bli satt frem før 8. januar eller innen tidspunktet når styret må gi en anbefaling i tråd med loven».

Styret skriver ellers at Entra har tilrettelagt for diskusjoner med interesserte parter de siste ukene, og vurderingen er at det beste i den nåværende situasjonen er å sikre valgmuligheter.

«Styret vil fortsette å engasjere seg med relevante parter, og legge til rette for eventuelle tiltak som etter styrets syn kan representere et attraktivt alternativ til Entra som et uavhengig selskap», heter det videre.

Aksjonærer anbefales å avstå fra handlinger som kan være til skade for deres interesser, samt å utvise forsiktighet ved handel i selskapets aksjer.

Les mer her.