– Mange har nok levd altfor godt og tatt kundene for gitt

– Butikkene vil fortsatt vise spekteret av varene de har fysisk. «Føl og kjenn»-varene vil i hvert fall bestå, også vil man bruke netthandel for å få folk til å komme til butikken. Det blir mer tjenester og mindre varer, men arealbehovet tror vi består, sier Skogstad.

MER LEVERING: Tjenester som Foodora sykler og kjører for flere butikkker og restauranter enn noen gang. Foto: Foodora

Vil ha flere lokaler

Det er flere aktører innen næringseiendom som nå svarer at de vil utvide porteføljen de neste seks månedene. Nesten 78 prosent svarte at de ville ha mer areal før Norge stengte ned, denne prosentandelen sank til 60 prosent i fjor vår og er nå steget til 72 prosent. De som vil ha mindre areal har ligget stabilt på 4–5 prosent, mens de som mener porteføljen ikke vil endre seg er blitt redusert fra 35 til 23 prosent i samme periode.

– Dette handler om psykologi. Mange var nok litt sånn «hjelp hva skjer» da coronaen kom. En del tenkte at man skulle sitte og vente på å gjøre gode kjøp, sånn er det alltid når det er en eller annen krise, men så skjer jo ikke det. Det er få som må selge. Det viste seg at dette tikket videre, sier Solaas.

Men noen av svarene i undersøkelsen skal man også ta med en klype salt.

– Alle investorer veldig god selvtillit når det gjelder egen portefølje. De tenker at hvert fall de skal klare å holde sine kort høyt oppe, og at de er så flinke at de ikke tar skade av krisen, men skal unytte den. Derfor er det ikke større negative utslag, sier Marius G. Dietrichson, som er leder for transaksjoner i CWR.

– Kun 4 prosent svarer at de vil selge mer enn de vil kjøpe, hvor mye er selvtillit og hvor mye er realisme?

– Investorene har ikke nødvendigvis tro på at alle andres portefølje skal gå bra, men sin egen. Det er litt som katten som ser seg selv i speilet og ser en løve, sier Dietrichson.

– Hvordan skal man da lese tallene?

– Man må se de litt i sammenheng, noen ganger må vi slå de sammen for at det ikke skal bli feil, Dietrichson.

Totalt endte transaksjonsvolumet i 2020 på rundt 120 milliarder kroner, det nest høyeste i historien - bare slått av 2015. Cushman & Wakefield Realkapital tror 2021 kommer til å havne på samme volum.

TØFT FOR HOTELLENE: Av næringseiendom er ikke hoteller det heteste om dagen, men bransjen satser på en like god sommer som i fjor. Nordic Choice åpner sitt Lily Country Club med 507 rom på Kløfta 31. mai. Foto: Oliver Bugten

Kontormarkedet

Troen på kontormarkedet er også blitt bedre. I fjor sommer svarte hele 53 prosent av investorene at etterspørselen etter kontorer ville bli lavere. Nå svarer kun 10 prosent det samme, og to av ti investorer tror etterspørselen vil bli høyere.

– For kontor var det helmørkt i tredje kvartal i 2020. Nå er det mye mer balansert, og de fleste tror på en stabil utvikling videre, sier analysesjef Skogstad.

– Dette handler om krisemaksimering, som vi har sett under lignende kriser. Alle blir veldig forsiktige, veldig nervøse, men eiendom viser seg å være det mest stabile du kan gå inn i, hevder Solaas.

Men CWR tror som mange andre at vi vil se mer konvertering av kontor til boliger – spesielt i randsonen og der man ikke har miljøsertifiserte bygg.

– Det kommer til å bli flere store kontorprosjekter som blir konvertert til boliger i randsonene, som i Groruddalen for eksempel. Hoteller er også sannsynlig, men utfordringen og x-faktoren er at dette tar lang tid, sier Dietrichson.

Han mener det vil bli stadig vanskeligere å leie ut kontorlokaler som ikke er miljøsertifiserte.

– Du blir nødt til å gjøre grep fordi kundene etterspør det. Dette påvirker transaksjonsmarkedet også. Pensjonskasser er eksempelvis ikke interessert i eldre bygg eller bygg som ikke er miljøsertifiserte. Det tar bort etterspørsel og demper prisen, sier Dietrichson.

Det er kun 3 prosent av investorene som svarer at de ikke vurderer miljøsertifisering når de investerer i næringseiendom.

Mer penger på tjenester

Selv om investorundersøkelsen viser mer positivitet blant investorene og konkurstallene foreløpig bare går nedover, også innen retail, tror CWR at det kommer en større endring i hva som er i lokalene.

– Det er jo en del som sliter ennå, og som ikke har klart å omstille seg. Vi tror man kommer til å se en endring av tilbudet, spesielt i førsteetasjene. Her tror vi det blir færre kaffebarer og flere tjenester som for eksempel Dr. Dropin, eller lignende, som gjør det mer attraktivt for de som bruker bygget ellers, sier Solaas.

– En hundeplassering kunne jo også vært noe. Det er jo svartemarked for hunder nå, og hvor skal alle de gjøre av seg når folk skal tilbake på kontorene, fortsetter han.

Det er fortsatt fire av ti investorer som tror etterspørselen etter handelsarealer blir lavere. Det mener Skogstad handler om at det for mange har vært en stor fest som nå blir annerledes.

– Dette handler om at de som har gått ekstremt bra ikke tror de vil fortsette i samme takt. Det er nok mer tjenester som virkelig kommer til å ta av når ting åpner opp. Den lokale dagligvarebutikken kan nok oppleve litt nedgang når folk er tilbake på kontorene, sier Skogstad.

Leieprisoppgang

Investorundersøkelsens klareste vinner er logistikkeiendom. Aldri før har så mange svart at de mener det er her etterspørselen blir størst. 76 prosent mener etterspørselen bare vil bli større, mot 40 prosent i fjor sommer.

– Det er vill etterspørsel etter logistikk, og vi tror det har vært en treghet i leieoppgangen i Norge. I mange andre land i Europa har leiene på logistikk økt mye. Vi tror på 10 prosents økning. For nybygg tror vi på en økning ganske umiddelbart, spesielt i prime-områdene som Sørkorridoren, Nordkorridoren og Groruddalen, sier Dietrichson, og refererer dermed til Oslo.

Adm. direktør Anders Solaas tror flere parkeringsplasser vil bli lagerplasser.

– Det er mindre etterspørsel etter parkering, og mer konvertering av parkering til logistikk tror vi vil komme. Nye bygg bygges jo ofte uten parkering, eller man fjerner disse når man renoverer. I Entras Rebel har man fjernet tre etasjer med parkering, og det er ikke noe problem, hevder han.

Transaksjonsmarkedet vil også oppleve en boost når internasjonale investorer kan krysse grensene igjen, mener Dietrichson.

– Penger fra utlandet ble halvert i fjor sammenlignet med året før. Når grensene åpner, tror vi en betydelig mengde penger fra internasjonale investorer vil komme inn i markedet igjen, men det skjer kanskje ikke før mot slutten av året.