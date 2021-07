Herman Friele kaster kortene i designhotell

– Salget trygger våre arbeidsplasser og styrker driften for videre vekst av vår kjernevirksomhet, sier Kjetil Smørås, adm. direktør i De Bergenske.

Zander K Hotel ble bygget i 2017 som et moderne designhotell. Bygget har fått Cityprisen Hordaland, og er beskrevet som «et av verdens mest urbane hoteller» av designtidsskriftet Wallpaper.

Hotellet har 50 ansatte, 249 rom og ligger sentralt i sentrum, like ved Grand Hotel Terminus og Bergen jernbanestasjon.

Nå er det altså klart at Friele og De Bergenske selger til hotellkjempen Rica. De Bergenske vil fortsatt drive hotellet.

– Passer godt inn

Ifølge bt.no er salgsprisen 408 millioner kroner.

Friele Capital eide to tredeler av bygget før salg, og har ikke hatt noe med driften av hotellet å gjøre.

Det tilsier at Friele kan cashe inn 270 millioner kroner på transaksjonen.

Herman Friele er ifølge Kapital god for 1,2 milliarder kroner fra før.

Han er tidligere tidligere ordfører for Høyre i Bergen. Etter salget av det velkjente kaffehuset Friele i 2013 har han allokert formuen i ulike aktivaklasser, blant annet eiendom og finansielle plasseringer.

Sjef i Rica Eiendom, Ronny Wilhelmsen, er godt fornøyd med avtalen.

– Bygget passer godt inn i vår hotellportefølje med effektive og moderne eiendommer, sier Wilhelmsen.

BYGGET I 2017: Zander K beskrives som et moderne designhotell som ligger sentralt i Bergen. Foto: Halfdan Hallseth/De Bergenske

– Har tapt 50 millioner

Kjetil Smørås er også tilfreds med handelen.

– Sammen med Herman Friele har vi bygget en attraktiv hotelleiendom. Kjernevirksomheten til De Bergenske er hotell- og restaurantdrift, og dagens utfordringer krever at vi bruker all vår energi og kapital på drift. Å realisere denne eiendomsinvesteringen i et sterkt eiendomsmarked er derfor god timing for oss. Det er ingen hemmelighet at det siste året har vært tøft og vi er ennå ikke gjennom pandemien. Dette grepet bedrer vår likviditet betraktelig og gjør oss mer solide, sier Smørås.

– Vi må bare innse at denne pandemien har vært krevende for De Bergenske, vi har tapt 50 millioner kroner i resultat i løpet av de siste 14 månedene, understreker Smørås overfor Bergens Tidende.

De Bergenske eier og drifter Augustin Hotel, Villa Terminus og Grand Hotel Terminus, og drifter i tillegg Hotell Hordaheimen, Zander K Hotel og Bergen Børs Hotel.