Angelina Jolie har solgt sine 50 prosent av vinslottet Château Miraval til Tenute del Mondo, et datterselskap i Stoli-konsernet – for en ikke-offentliggjort sum, melder thedrinksbusiness.com.

Om kjøpesummen strekker konsernsjef Damian McKinney i Stoli Group seg til å si at det er en «veldig fair pris for et fantastisk merke».

– Målet med alle våre merker er å gjøre dem til sanne, globale og ikoniske merker i ultra-premium-segmentet, fortsetter han.

Stoli-konsernets hovedfokus er ifølge nettstedet nå å bygge forholdet til de andre partene. Det vil si Brad Pitt, som eier de resterende 50 prosentene av Château Miraval gjennom sitt selskap Quimcum, samt Perrin-familien.

– I Brad Pitt har du en gjennomført profesjonell, og i Perrin-familien et meget godt rykte for fantastiske viner, så jeg tror vi har den rette kombinasjonen, fortsetter McKinney.

Stoli-konsernet er (sammen med Frescobaldi-familien) medeier i viner som Masseto, Ornellaia, Luce, CastelGiocondo, samt eier av Achaval Ferrer og Arínzano.