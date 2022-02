Hvis dagens prising holder seg, må selskapet skaffe seg eiendom for 25 milliarder til på åtte år for å innfri eiernes ønsker.

Norwegian Property (Mill. kr) 2021 2020 Driftsinntekter 919,6 708,6 Driftsresultat* 980,7 1.900,2 Resultat før skatt 915 1.912,2 * I fjor var samlede verdioppskrivninger på 762,2 millioner mot 1.722,5 millioner året før.

Ser på andre byer

– Hoveddelen av våre eiendommer ligger i Oslo-området, og vi skal ikke begrense oss til hovedstadsområdet. Vi skal alltid være klare hvis muligheten byr seg, sier han.

Til tross for at selskapet er tatt av børs, slipper ikke administrasjonen unna kvartalsrapportering.

- Vi har 11,5 milliarder i obligasjonslån, og vi må sende kvartalsrapporter, men bare to presentasjoner i året ,sier han.

STØRSTE EIENDOM: Norwegian Property kjøpte Telenor-bygget på 256.000 kvadratmeter for 5 milliarder kroner i oktober 2020. foto: Norwegian Property

Ved utgangen av fjoråret satt selskapet på drøyt 505.000 kvadratmeter næringseiendom. Den største eiendommen er Telenor-bygget på Fornebu som ble kjøpt i oktober 2020 for 5 milliarder kroner. Denne eiendommen utgjør over halve porteføljen med 256.000 kvadratmeter. Aker Brygge er nest størst med 145.000 kvadratmeter. Nydalen og Hasle i Oslo er på 68.000 og snaue 11.000 kvadratmeter. I tillegg har selskapet et stort utviklingsprosjekt på Torshov i Oslo sentrum.

Kjøpte boligbygger

I tillegg eier Npro 42,5 prosent av boligutviklingsselskapet Nordr. Dette er gamle Veidekke Eiendom som entreprenørselskapet Veidekke solgte for 7,1 milliarder i juni 2020.

Eiendomsinvestoren Ivar Tollefsen sitter på like stor eierandel, mens resten eies av et Union-fond.

145.000 KVADRATMETER: Norwegian Property eier så godt som alt av næringseiendommer på Aker Brygge. FOTO: NTB

Tidligere har Oustad beklaget seg over at deres obligasjonslån er langt dyrere enn Olav Thon Eiendomsselskap og Entras på grunn av høyere marginer. Bakgrunnen var at Entra har flere offentlige leietager og en geografisk spredt portefølje.

– Hverken aksjonærer eller obligasjonsinvestorer liker at hele virksomheten er på et sted, men i dag har vi tre store områder - Fornebu, Aker Brygge og Nydalen, og det er mange steder i Oslo man kan ha - for eksempel Helsfyr og rundt Oslo S. Men vi her opptatt av å ha stordriftsfordeler, og med dagens høye prising på eiendommer, er mer og mer av virksomheten eiendomhåndverk, og da er det viktig å være tett på, sier han.