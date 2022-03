Eiendomsutvikler snur om utskjelt bygg i Oslo

I 14 år har planen vært å rive den utskjelte kolossen i sentrum av Oslo, skriver Aftenposten.

– Vi har lenge innsett at det er svært lite bærekraftig å rive en så enorm konstruksjon, sier utviklingsdirektør Eskild Rolstad i KLP eiendom.

Etter at planen om en bussterminal over sporområdene på Oslo S ble skrinlagt, tok prosjektet en ny vending. Planen nå er å bevare bygget som ligger langs Schweigaards gate. Årsaken er at det ikke er bærekraftig å rive et så stort bygg.

– 70 prosent av CO2-utslippene i bygg stammer fra betongkonstruksjoner, sier Rolstad.

Dette bygget består av 36.000 kubikkmeter armert betong, og dermed spares 3.000 lastebillass med knust betong og deponering av dette, ifølge Aftenposten.

Prosjektet skal nå til Plan- og bygningsetaten, før deretter skal ut på en eventuell høringsrunde og videre til politisk behandling.

(NTB)