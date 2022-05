Fredag ble det kjent at snart 100 år gamle Olav Thon går av som konsernsjef og det kunne vært naturlig at hans trofaste ansatte Ole-Christian Hallerud skulle ta over, etter å ha sittet fem år i visekonsernsjefstolen.

Men det blåser som regel på toppene og det er ikke gitt at en visekonsernsjef blir konsernsjef eller at en nestleder blir partileder i et parti.

Ingen kommentar

FORTSETTER SOM STYRELEDER: Avtroppende konsernsjef Olav Thon i Olav Thon Gruppen. Foto: NTB

Hallerud sa opp ved påsketider. Finansavisen har forsøkt å ringe ham flere ganger og bare fått beskjed om å sende melding.

«Lurer på om du ble vraket som kommende konsernsjef? Hvorfor er du ute av Olav Thon?» skriver vi, men får ingen svar.

Fredag ettermiddag uttalte imidlertid Hallerud til DN at han synes konsernets investeringsstrategi har vært for passiv.

– Det er bakgrunnen for at jeg valgte å si opp min stilling og søke utfodringer andre steder, utdypet han til DN.

Hele visekonsernsjefsstillingen ble fjernet på Olav Thon Gruppens nettsider fredag.

NY SJEF: Kjetil Nilsen, konsernsjef i Olav Thon Gruppen fra 1. mai. Foto: Olav Thon Gruppen

Finansavisen har også forsøkt å få tak i en rekke andre i Olav Thon-systemet, deriblant konsernsjef fra 1. mai, Kjetil Nilsen, men heller ikke han svarer på henvendelsene. Han har vært ansatt i ulike lederstillinger i Olav Thon Gruppen siden 1995.

– Det er et ærefullt oppdrag å forvalte livsverket til Olav Thon videre. Når det gjelder virksomheten, som jeg kjenner godt etter nær 30 år i systemet, vil det bli «business as usual», uttaler Kjetil Nilsen i en pressemelding.

Yngre krefter

Olav Thon fyller 99 år i juni og er noen år forbi normal pensjonsalder. Finansavisen prøver å ringe ham også, men han legger bare på og skrur av telefonen.

– Det er jo på tide kanskje å slippe til yngre krefter, sier Thon imidlertid til VG.