Åtte har søkt om sluttpakke i Morgenbladet

Fristen for å søke sluttpakke gikk ut natt til onsdag, skriver Aftenposten. Hvis alle de åtte får innvilget søknaden, vil det innebære at mer enn én firedel av avisas redaksjonelt ansatte slutter.

Det er 26 redaksjonelt ansatte i Morgenbladet, av dem er seks redaktører. Etter hva Aftenposten har fått vite, er det ingen blant redaktørene som har søkt om sluttpakke.

– Vi frykter i tillegg at flere vil slutte på grunn av konflikten. Vi er skikkelig bekymret for at hele avisprosjektet skal kollapse nå, sier klubbleder Jo T. Gaare i Morgenbladet.

10. september ble det kjent at avisen må spare 8 millioner kroner, hvorav 6 millioner skal spares på bemanning. Samtidig ble et tilbud om sluttpakker gitt de ansatte. Da skal det også ha blitt gitt beskjed om at ansatte med «nøkkelkompetanse» ikke nødvendigvis ville få innvilget søknaden.

Ledelsen i avisa skal ta stilling til søknadene torsdag, skriver Aftenposten.

Morgenbladet strever med store interne konflikter. Flere av journalistene har truet med å slutte i avisen dersom ikke ansvarlig redaktør går av. Uroen bunner i en langvarig konflikt mellom ansvarlig redaktør Anna B. Jenssen og redaksjonen. Mange av journalistene har fortalt om økende mistillit til 43-åringen.

I en epost til NTB i forrige uke skrev imidlertid Jensen at hun sto fast på en beslutning om ikke å trekke seg.

Onsdag satt redaktøren i møter og kunne ikke svare på Aftenpostens henvendelser.

(©NTB)