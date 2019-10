Salget av vegetarburgere øker i Nord-Amerika

Mandag la den markedsledende produsenten Beyond Meat fram resultater og oppjusterte forventninger for året. Beyond Meat mer enn tredoblet salget i tredje kvartal i år, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Med produkter basert på erteprotein og andre planteråvarer, som etterligner kjøtt, leverer de nå blant annet en testburger til McDonald's i Canada, i tillegg til liksomkjøttvarer til kjedene Dunkin' Donuts og Carl's Jr.

– Jeg forventer absolutt at denne testen vil ende med mer samarbeid med McDonald's, uttalte konsernsjef Ethan Brown mandag.

Selskapets største rival Impossible Foods begynte i august å levere vegetarburgeren Impossible Whopper til Burger King, som sier den har hentet inn nye kunder og selger bra i USA.

Burger King og en annen hurtigmatkjede, Tim Hortons, er eid av Restaurant Brands International, som tross bra salg og tro på videre økning i salget, ikke vil binde seg til varig salg av vegetar, og det vil heller ikke McDonald's. Det gjenstår å se om dette er en trend.

Det er som er sikkert, er at flere matgiganter melder seg på i konkurransen, som Nestle og Tyson, og ifølge Beyond Meat påvirker det ikke hvor mye plass deres produkter får i butikkhylla: Det utvider i stedet arealet vegetarmat får i kjøpesentrene. Ifølge Beyond Meat er gjenkjøpsraten for deres produkter hele 45 prosent når noen først har prøvd et produkt.

(©NTB)