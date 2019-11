Konkursskred tirsdag – hele 34 konkurser

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 23 selskaper.

Østfold: Bil Deleren AS; Moss Service AS.

Akershus: Nordic Montasje AS; Paragon IT AS; Paragon Rådgivning AS; Paragon24 AS.

Oslo: Exegi AS; Jordal Bistro AS.

Hedmark: Elspar.no AS.

Vest-Agder: Zakos Grill AS.

Rogaland: Baristas Coffee AS; Danfed AS; Pastabakeriet AS; Snekkeren AS.

Hordaland: Speedball AS.

Møre og Romsdal: Nygård Graving og Transport AS.

Troms: Marquart Nielsen Consulting AS.

Trøndelag: Art of Hair AS; Bulling Maskin og Service AS; Castell Eiendom AS; Einarsdottir Høreklinikk AS; Mintage Sushi Stjørdal AS; Verona Mat og Vinhus AS.

I tillegg ble 11 personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.