Kaffegiganter slår seg sammen

For øyeblikket dominerer Joh. Johannson kaffe og nederlandske JDE over 85 prosent av det norske hjemmekaffemarkedet, ifølge Dagens Næringsliv.

– Når de to største kaffeaktørene i verden trenger seg inn i dette markedet kan det bli dramatisk, sett fra et nasjonalt kaffehus. Oppkjøpet av Starbucks-rettighetene er et godt bilde på det som nå skjer. Og man skal ikke undervurdere internasjonalt kjente merkevarer, og hvilken stilling de har i Norge, sier sjef Espen Gjerde i Joh. Johannson kaffe.

Mens JDE eier Friele kaffe står Joh. Johannson kaffe bak merkevarer som Evergood, Ali og Jacobs.

Nestlé har med den nye avtalen sikret seg rettighet til å selge Starbucks-kaffe i salgskanaler utenfor kaffebarene. Den globale avtalen har en verdi på rundt 65 milliarder kroner, ifølge avisen.

– Det er veldig strategisk interessant og logisk. Dette er to merkevarer som utfyller hverandre. Begge er eksperter innen sine felt, sier sjef Vladimir Wendl i Nestlé Norge.

