Brønnøysundregistrene: 20 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 19 selskaper.

Østfold: Kvikk Eksos & Bilservice AS; PSB Fix AS.

Akershus: Bumblebee AS; Kolsås Bygg AS.

Oslo: Elektro 2 AS; Pizza Huset AS; Tech Finans AS; VN Drømmehuset AS.

Oppland: Kulturscenen Cafe Stift AS.

Telemark: H18 Bygg AS.

Aust-Agder: Odds Vedlikehold.

Vest-Agder: Alternativ Velvære AS.

Rogaland: Athir Holding AS; Kjøp & Salg Eiendom AS.

Trøndelag: Alltid Ren AS; Eldrimne Kjøkken AS; Pølspæng AS; SG Midtpunkt AS; Uthaug Industri og Skipsservice AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

