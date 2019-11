Politiet har avdekket ulovlig kongekrabbenettverk

For å få bukt med ulovlig kongekrabbeomsetning er fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) åpen for å endre regelverket.

Onsdag opplyste politiet at de har pågrepet rundt ti personer etter at de sammen med Økokrim avslørte et nettverk som har omsatt og fanget flere tonn kongekrabber verdt flere millioner kroner på ulovlig vis.

Fiskeriministeren, som understreker at saken fortsatt er under etterforskning og ingen foreløpig er dømt, sier til VG at han er skuffet over at slikt finner sted. Han sier at han vil undersøke om det må regelendringer til for å hindre slike ting fra å skje igjen.

– De som driver med den typen kriminalitet, skal vi ta. De setter alle andre i et dårlig lys og ødelegger for dem som vil skape arbeidsplasser og drive med det på ordentlig måte. De skal pågripes, straffeforfølges og dømmes, sier Nesvik.