Lotteritilsynet ber politiet om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem

Det er ifølge Bergens Tidende første gang i Lotteritilsynets historie at de går så langt som å melde noen til politiet for ulovlig pyramidevirksomhet. Saken ble anmeldt 1. oktober.

Lyoness-systemet opererer også under navnene MyWorld, Lyconet og Cashback World. Lotteritilsynet vedtok allerede i 2018 at Lyoness «umiddelbart må stanse all drift av, deltakelse i og utbredelse av virksomheten i Norge».

Årsaken var at tilsynet mente det i realiteten er snakk om et ulovlig pyramidesystem, der mer enn halvparten av inntektene kommer fra verving av medlemmer. Lyoness’ advokater forsøkte å få omgjort vedtaket, men nådde ikke fram.

Lotteritilsynet ønsker ikke å fortelle hva det er som nå gjør at de har valgt å gå til politiet. Men i oktober sa seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes i Lotteritilsynet til BT at de hadde fått tips om at det fortsatt foregår ulovlig virksomhet i Lyoness-systemet i Norge, til tross for pålegg fra myndighetene.

Tilsynet opplyser at de har bedt om «etterforskning av straffbare forhold knyttet til lotterilovens paragraf 16 om ulovlig «pyramidelignende omsetningssystem»

Advokat Bernt Heiberg bekrefter i en epost til BT at MyWorld Nordic AS og Lyconet International AG, er anmeldt. Han skriver at selskapene er overrasket over Lotteritilsynets anmeldelse, «da man har søkt en åpen dialog med tilsynet».

(©NTB)