Stein Erik Hagens familie har flyttet 1,2 milliarder skattefritt ut av landet

Rettelse: I den opprinnelige saken skriver NTB at Hagen-familien «unngår» skatt. Den presise beskrivelsen er at Hagens datter i over ti år er bosatt i Sveits med sin familie, og derfor er skattepliktig for sin inntekt og formue etter sveitsiske regler for utbytte- og formuesskatt, som Hagens datter og hennes selskaper følger.

Ifølge Dagens Næringsliv har Hagen og familien i flere år redusert formuesskatten i Norge ved å overføre penger mellom egne selskaper, noe de allerede i 2017 hadde spart 2,2 milliarder kroner på.

Nå skriver avisen at familien siden 2014 har overført utbytte på 1,2 milliarder kroner, fra deres hovedselskap Canica via deres selskap Tvist 3 til holdingselskapet til datteren, Caroline Hagen Kjos, i Sveits.

Canica Holding AG i Sveits eier 100 prosent av aksjene i Tvist 3.

– Det er helt normalt at selskaper betaler utbytter, og dette handler om å utøve profesjonell forvaltning av eierskapet. På vegne av Canica Holding AG kan jeg opplyse om at disse midlene investeres i både norske og utenlandske selskaper, sier Nils Selte, daglig leder i Canica, i en epost.

Hadde beløpet blitt utbetalt i utbytte til en privatperson i Norge, ville det ifølge DN gitt en skatteregning på over 400 millioner kroner.

(©NTB)