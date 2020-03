Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 13 selskaper.

Rogaland: Alanya Pizza & Grillhouse AS; Clean Support AS; Damå AS; GTC Bygg AS.

Møre og Romsdal: Gjenstad Jørgen H AS.

Viken: Borg Entreprenør AS.

Vestfold og Telemark: Pegasus Trading AS; Shop Science AS.

Agder: Roberts Byggservice AS.

Vestland: Bygg AS; Natland Tomteutvikling; Trading Partners AS.

Trøndelag: Cielo Leangen AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

