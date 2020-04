Regjeringen utvider garantiordning til større bedrifter

Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån, og ble åpnet for bruk forrige fredag.

Finansdepartementet har i dag fastsatt en forskrift som åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte, skriver departementet på sine hjemmesider torsdag.

– Blant de mange bedriftene som nå står overfor en akutt likviditetsmangel, vil de fleste være dekket gjennom Statens obligasjonsfond eller SMB-garantiordningen. Noen bedrifter har imidlertid falt mellom de to ordningene, og derfor utvider vi nå garantiordningen til alle bedrifter, sier finansminister Jan Tore Sanner i en kommentar.

Opptil 150 millioner

Reglene er stort sett de samme for alle bedrifter, men de større bedriftene kan få større lån, og må betale en større garantiprovisjon til staten.

De større bedriftene kan ifølge departementet låne opptil 150 millioner kroner under ordningen, mens maksimalt lånebeløp for små og mellomstore bedrifter er 50 millioner kroner.

– Stortinget har vedtatt en samlet garantiramme på 50 milliarder kroner, og dette ser ut til å være nok til å møte bedriftenes likviditetsbehov i første omgang. Regjeringen følger nøye med på bruken av ordningen, og vi vil legge frem forslag om å øke garantirammen dersom det skulle bli behov for det, sier finansministeren.

