Ny merkevaremåling: NRK topper, TV 2 taper

– Jeg er målløs og de som kjenner meg vet at det ikke ligger til meg å være akkurat det. Men vi merker at både mediene generelt, men også NRK spesielt, står veldig sterkt og særlig i tider som vi står i nå, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Kampanje.

Det er femte året på rad at NRK topper Kantars liste, som domineres av produkter som mat, såpe og dagligvarekjedene. Oppvaskmiddelet Zalo, Tine-osten Norvegia, dopapirprodusenten Lambi og Wasa knekkebrød utgjør de resterende topp 5-plasseringene.

Kantars måling tar for seg nordmenns kjennskap og preferanse til forbruker- og medierelaterte merkevarer.

Vi må helt ned til 24. plass for å finne NRKs sterkeste konkurrent, TV 2. Sist TV 2 var høyt oppe på listen var i 2010 da kanalen lå på en tiendeplass. TV 2 har satt i gang en merkevarestrategi for å tydeliggjøre og fornye merkevaren.

– Vi kan jo ikke være skuffet over hovedfunnene her, som er at TV 2 fortsatt er en godt kjent merkevare. Samtidig hadde vi helst sett en høyere plassering, og har absolutt ambisjoner om å klatre oppover på listen, sier Willand.

