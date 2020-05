Inkassotopp om konkurstall: – En skummel kombinasjon

Fair lager hver uke en fersk analyse av konkurstallene for Norge.

Tall fra forrige uke, som viste at 11 serveringssteder endte opp i skifreretten, er betegnende for hvordan nedstengningen som følge av koronaviruset har virket inn på restaurantbransjen.

Fra før har flere kjente restauranter slik som Taco Republica, Bacchus og Lille Asia måtte lukke dørene for godt.

Denne uken måtte Restaurant Compagniet Sør i Kristiansand kaste inn håndkleet.

- Selv om flere restauranter nå er åpne, er fortsatt nordmenn forsiktige når det gjelder å komme seg ut. Dersom næringen skal unngå en konkursbølge av de sjeldne må folk komme seg ut. Dersom belegget øker raskt, vil flere greie seg, sier partner i Fair Group, Christian Aandalen i en fersk melding.

Få nyetableringer

Tallene viser også en markant nedgang i antall nyetableringer.

I april ble det totalt etablert 1.963 aksjeselskaper og 2.739 enkeltmannsforetak. Tilsvarende tall fra eksempelvis januar viser at 3.484 og 3.865 nye aksjeselskaper og enkelmannsselskaper ble etablert.

Aandalen mener årsaken til den kraftige nedgangen er fremtidsfrykt og at de økonomiske problemene som følge av koronakrisen setter en stopper for etableringsviljen.

- Dette rammer spesielt serveringsbransjen, da det her nesten ikke har vært etableringer i april. Det er ikke spesielt merkelig, da de fleste steder har vært stengt i en periode, men det gjør at netto tilvekst av selskap innen serveringsbransjen er negativ, sier Fair-toppen.

Analysen deres viser også at det i overnattings – og serveringsvirksomhet er 56.721 som har søkt om dagpenger under permittering, eller 59 prosebt av lønnstakerne i bransjen.

Skummel kombinasjon

Analysen viser også at privat tjenestesektor er hardt rammet, hvor 35 prosent har søkt om dagpenger.

- Dersom du får et høyt antall konkurser og et lavt antall etableringer får du en skummel kombinasjon. Det er mange ansatte innen serveringsbransjen, og disse kan få utfordringer med å finne seg jobber i andre industrier, sier Aandalen, og fortsetter;

- Fremtiden for næringen ser mørk ut, og det eneste som nå kan redde bransjen er at nordmenn igjen kommer seg ut for å treffes over god mat og drikke.