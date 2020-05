– Konkursene i år er langt alvorligere enn fjoråret

At selskaper går konkurs under coronakrisen er ingen stor overraskelse.

Nye tall viser imidlertid at det er en markant økning i antall som mister jobben etter konkursene i år sammenlignet med fjoråret.

«Konkursene så langt i år er langt alvorligere sammenliknet med i fjor. Over 50 prosent flere jobbtap etter konkurser i 2020 sammenliknet med 2019», skriver Christian Aandalen, partner og deleier i inkassoselskapet Fair, i en e-post til Finansavisen.

Dramatisk økning

Totalt for året har over 10.200 arbeidstakere mistet jobben som følge av konkurser, mot 6.500 for tilsvarende periode i fjor. Det innebærer at 56 prosent flere ansatte har mistet jobben som følge av konkurs enn i 2019.

«Tre ganger så mange arbeidstakere har mistet jobben siste fem uker mot tilsvarende periode i fjor», skriver Aandalen.

I forrige uke mistet 764 arbeidstakere jobben som følge av konkurs, mot 216 samme uke i fjor.

Konkursene blir alvorligere og rammer stadig flere ansatte. Trenden har vært tydelig hele året, men de fem siste ukene har alvorlighetsgraden eskalert.

«19 prosent av konkursene i uke 21 var knyttet til restaurant- og serveringsbransjen, og vi forventer at denne bransjen vil stå for majoriteten av konkursene fremover», skriver Aandalen.