Regjeringen vil gi lønnstilskudd til bedrifter for å ta tilbake permitterte

Det melder Dagens Næringsliv. Modellen legges frem fredag.

Støtten skal gis til bedrifter som henter tilbake ansatte som var registrert som permittert hos Nav 28. mai når de ansatte er sysselsatt i bedriften per 31. august.

For bedrifter er beløpet er begrenset oppad til 15.000 kroner per permittert som hentes tilbake. Hvor stort beløpet blir, avhenger av bedriftens omsetningssvikt i støttemåneden.

– Det er fremmet mange ulike forslag, men vi har vært opptatt av å finne en løsning som er enkel å administrere. Bedrifter som har mindre enn ti prosents omsetningsfall, får ikke støtte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til DN.

Stiftelser og frivillige organisasjoner uten næringsvirksomhet mottar 10.000 kroner i måneden for hver permittert som hentes tilbake.

Det gis støtte for juli og august, og ordningen vil ha en ventet prislapp på 4 milliarder kroner. Både LO og NHO har tatt til orde for lønnstilskudd for å få permitterte raskere tilbake i jobb. Det samme har Arbeiderpartiet.