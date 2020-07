Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 12 selskaper.

Oslo: Rivex AS; Roomservice AS; Socii AS; Win Invest AS.

Rogaland: Kannik Dagligvare AS.

Nordland: FSF AS; Storg 8 AS.

Viken: AK Svestad AS.

Innlandet: Bekkengen Peter Byggteknikk AS; Fotografen i Gjøvik AS.

Vestfold og Telemark: Porsgrunn Glass AS.

Vestland: Aspectus Norge.

