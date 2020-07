Askeladden-gründeren ønsker seg Britney Spears

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

Norge er verdens beste ferieland. Jeg reiser Norge rundt med kjæresten, venner og bikkja som alltid.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

Det må de som ansatte ham få svare på. Han har åpenbart god peiling på penger, og det må da være greit å bli ansatt fordi man er flink.

Mini-CV Navn: Martin Schütt Stilling: Adm. direktør i Gründerselskapet Askeladden & Co og mentor i Katapult Ocean Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole Erfaring: Konsulent i McKinsey & Company

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

Torbjørn Røe Isaksen. Han er ikke opptatt av å være politisk korrekt.

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

Nei, men det er kanskje ikke så farlig. I mine forholdsvis få år som voksen er jeg foreløpig litt underveldet av politikkens reelle påvirkning på vanlige folks liv. Mye skrik for lite action.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

For Askeladden og selskapene våre har corona bydd på utfordringer på kort sikt og store muligheter på lang sikt. Teamene har taklet utfordringene som ekte eventyrere, og vi er på all-time high på mange av selskapene. Vi er klare til å gripe mulighetene som nå kommer, primært i form av endret leiemarked og bortfall av konkurrenter.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

Jeg har bil i entall, én Renault Zoe. Den gir flest kilometer pr. krone. Avgifter bør betales av de som belaster og nytter av samfunnet, inkludert elbiler. At man skal ha fordeler for å ikke belaste klimaet like mye, er for meg åpenbart.

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

Du må være minst to i bilen og kjøre elektrisk for at E18 skal duge. Hvis den nye veien vil gjøre at folk uten Tesla og au pair også kan bo i Asker, synes jeg den bør bygges.

Har du hatt hjemmekontor under coronakrisen? Har det vært slitsomt eller en god gevinst? Bør det bli en permanent ordning?

Vi var tilbake på kontoret 12 timer etter at Erna sa det var greit. Hjemmekontor er bra for noen oppgaver, men funker dårlig for det meste som har med diskusjon og problemløsning å gjøre. Vi er i 2020, men fortsatt funker ikke avbrytelser, kommentarer og uformell prat på Zoom. For ikke å snakke om kroppsspråk, som utgjør majoriteten av kommunikasjonen vår.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

Politikk er en popularitetskonkurranse. Nå kan Kanye West bli president. Jeg håper Britney Spears melder seg på også.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

Jeg prøver alltid å finne vinen med mest alkohol pr. krone.