SUV-er ned til Rivieraen

Mini-CV: Navn: Trond Omdal.

Alder: 55 år.

Stilling: Seniorporteføljeforvalter, Pensum Group.

Bakgrunn: 17 år i Conoco, Statoil og som bedriftsrådgiver i PwC og Cap Gemini. 14 år i Nordea Markets, Arctic Securities, Pareto Securities, Fearnley Securities og nå Pensum Group.

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

– Heldigvis har mange europeiske land fått kontroll med coronautbruddene. Dermed blir det også i år samme ferieopplegg som i mine barne- og ungdomsår: Bilferie til Syd-Frankrike og retur via Alpene. I år blir det Sainte-Maxime og Valbonne i Frankrike, og hjemtur via Iseosjøen i Nord-Italia.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

– Tangen er åpenbart en svært dyktig person som vil gjøre en utmerket jobb, men han må trolig akseptere ytterligere krav fra politikerne for å unngå interessekonflikter mellom oljefondet og AKO Capital.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

– Theodore Roosevelt – anerkjent historiker, korrupsjonsjeger og anti-monopolist, krigshelt og eneste president tildelt Medal of Honor for sin innsats på Cuba i den spansk-amerikanske krig, miljøverner som opprettet fem av USAs nasjonalparker, Nobels fredsprisvinner for megling i krigen mellom Japan og Russland, bygger av Panamakanalen, pådriver for reformer som åttetimersdagen og utvidet streikerett, som er den yngste presidenten gjennom tidene. Hans kamp mot John D. Rockefeller førte til oppsplittingen av Standard Oil i syv selskaper – blant annet Exxon, Mobil, Chevron, Amoco og min første arbeidsgiver etter NHH: Conoco. Dessuten besteg han Matterhorn – bare 22 år gammel!

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

– Etter åtte år ved makten vil intern slitasje og velgernes ønske om endring normalt sett gi regjeringsskifte. Men regjeringens håndtering av coronakrisen har styrket muligheten for en ny periode med Erna Solberg som statsminister.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

– Pensum har økt forvaltningskapitalen gjennom krisen både ved gode forvaltningsresultater og tett oppfølging av kunder gjennom krisen. I tillegg har vi fått inn ny kapital i nyopprettede mandater – blant annet et globalt energimandat som jeg forvalter.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

– Rekkeviddeangst og lang ladetid gjør at jeg fortsatt har en Land Rover Discovery diesel. Når tilsvarende bil har 500 kilometers rekkevidde og 10 minutters oppladningstid, vil jeg kjøpe. Med 50 prosents markedsandel er elbilfordelene blitt for dyre og bør fases ut.

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

– Misforstått miljøgevinst. Bedre veier redder liv, og gir økt produktivitet og livskvalitet.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

– Prinsipielt mener jeg eiendom bør kunne beskattes høyere, men kun hvis det brukes til reduksjon av personbeskatning eller avgifter.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

– Jeg synes norske politikere og helsebyråkrater i sum har gjort en meget bra jobb under coronakrisen, noe vi alle skal være takknemlige for.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

– Basert på den såkalte primærvalgsmodellen, som har utpekt riktig vinner i 25 av de seneste 27 presidentvalgene i USA, er det 91 prosent sannsynlig at Trump gjenvelges. Modellen var en viktig grunn til at jeg vant flere veddemål i 2016, inkludert med TV 2-ekspert Thorstein Leif Selvik, som måtte spandere en bedre middag etter valget. Men professoren som har utarbeidet modellen, har tatt et forbehold om at coronakrisen kan gjøre at han vil oppdatere prognosen dersom han ser et kraftig fall i støtten til Trump, men prognosen er fortsatt ikke endret.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

– Cristian Senez Champagne, årgang 2005. Her i Frankrike koster den 27 euro i butikken, men den koster rundt 700 kroner på Vinmonopolet.