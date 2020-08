Krisetall fra Adidas

– Det siste kvartalet ga utfordringer for vår virksomhet da store deler av verden var i lockdown. Jeg er takknemlig for den nådeløse og smidige innsatsen til teamene våre, som gjort oss i stand til å ta de rette tiltakene for våre forbrukere, våre partnere og selskapet, sier adm. direktør Kasper Rorsted i en kommentar.

Adidas leverte en omsetning på 3,58 milliarder euro i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte selskapet en omsetning på 5,5 milliarder euro i samme kvartal foregående år.

Resultat etter skatt kom inn på minus 295 millioner euro, ned fra et overskudd på 531 millioner euro i andre kvartal i 2019.

– Vi ser nå lyset i enden av tunnelen når normaliseringen av den fysiske virksomheten vår fortsetter, med flertallet av butikkene våre i drift igjen, avslutter Rorsted.

Hittil i år har Adidas-aksjen stupt mer enn 15 prosent.

Adidas (Mill. euro) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 3.579 5.509 Driftsresultat 1.826 2.945 Resultat før skatt -364 618 Resultat etter skatt -295 531

Les kvartalsrapporten her.