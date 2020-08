Hurtigruten-etterforskningen: Over ti personer avhørt av politiet

– Vi har klart å få et godt bilde av hendelsesforløpet så langt, men det gjenstår en del avhør, sier påtaleansvarlig Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt til NTB.

Så langt er over ti personer avhørt av politiet. De som har blitt avhørt, er personer som er ansatt i Hurtigruten eller som har hatt kontakt med Hurtigruten gjennom smitteutbruddet, forklarer hun.

Ellingsen ønsker ikke å kommentere om ledelsen eller skipslegen på Roald Amundsen er blant dem som har blitt avhørt gjennom helgen, men sier at det er naturlig at det gjennomføres samtaler med både helsepersonell om bord på skipet og ledelsen i selskapet som er under etterforskning.

Politiet etterforsker saken bredt, og det er ikke klart når etterforskningen vil være ferdig, opplyser hun.

Tidligere har politiet sagt at det i etterforskningen er av særlig interesse å få avklart hvorvidt mannskap om bord på fartøyet hadde grunn til å iverksette tiltak for å forhindre videre smitte av covid-19 ved Roald Amundsens anløp ved Tromsø havn fredag 31. juli.

I tillegg til å etterforske selskapet, vil politiet også etterforske hvorvidt Hurtigruten eller enkeltpersoner om bord på fartøyet har brutt regler om karanteneplikt.

