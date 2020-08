Bostyrer etter konkurs i tidligere Riise-selskap: – Det er en dyr bil som ingen vet hvor befinner seg

John Arne Riises tidligere selskap, Alle Skal Med AS, er under granskning for utbetalinger og en forsvunndet luksusbil etter at det gikk konkurs i juni. Selskapet ble i februar overtatt av blikkenslager Joakim Bruno Larsen, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen skal det i være snakk om en ikke-bokført betaling til Riises kone Louise Angelica Riise på 900.000 kroner, samt en del andre mindre transaksjoner høsten 2019.

– Det vi er blitt opplyst om er at er at det var lønn og utlegg som selskapet skyldte henne på det tidspunktet, sier bostyrer Trude Gran Johansen i DLA Piper til DN.

Bilen som har forsvunnet, en Audi RS5 2011-modell, solgte Riise til selskapet for 688.000 kroner i 2018.

– Det vi er blitt opplyst om er at denne bilen angivelig ikke er i bruk. Men akkurat hvor den er, det jobber vi fortsatt med. Vi har kontorer i England som er satt i sving med å undersøke registrering og heftelser, sier Johansen til avisen.

DN har forsøkt å komme i kontakt med John Arne og Louise Angelica Riise.